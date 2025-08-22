augusztus 22., péntek

Rendkívüli közlekedési helyzet

56 perce

Hatósági intézkedés miatt vonat helyett autóbusszal szállítják az utasokat Zalába

Címkék#Zalaszentiván#GySEV Zrt#Ukk#vonat#Celldömölk

Zaol.hu

Hatósági intézkedés miatt a Celldömölkről 11.52 órakor indult, s Zalaegerszegig közlekedő vonat helyett Ukk és Zalaszentiván állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat – jelezte péntek kora délután a GySEV Zrt. A közlemény az okokat nem részletezi, amint bővebb információknak jutunk birtokába, frissítjük írásunkat.

 

