Rendkívüli közlekedési helyzet
1 órája
Hatósági intézkedés miatt vonat helyett autóbusszal szállítják az utasokat Zalába
Hatósági intézkedés miatt a Celldömölkről 11.52 órakor indult, s Zalaegerszegig közlekedő vonat helyett Ukk és Zalaszentiván állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat – jelezte péntek kora délután a GySEV Zrt. A közlemény az okokat nem részletezi, amint bővebb információknak jutunk birtokába, frissítjük írásunkat.
