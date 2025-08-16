augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

32°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tombol a kánikula

2 órája

Volt már 56 °C is! – mi még hálásak lehetünk a 37 fokért ...

Címkék#kánikula#időjárás#hőmérséklet

Ma igazi strandidő lesz, kánikulával, Zalában akár 36-37 fokot is mérhetünk. Ez jó hír a nyaralóknak, a többiek pedig abban reménykedhetnek: csak kibírják valahogy.

Péter B. Árpád

"Bátorításként" íme néhány adat, amelyek azt bizonyítják, nekünk még annyira nem is rossz. A világon eddig a legmelegebbet, +56.7 °C -ot Furnace Creek-ben (USA, California) mérték 1913. július 10.-én, a leghidegebbet pedig az antarktiszi Vosztok-állomáson: 1983. július 21.-én: 89.2 °C-ot.

Gondoljunk bele: ez jobb lenne?...
Forrás: köpönyeg.hu

A meteorológiai statisztikák arról is beszámolnak, mekkora volt a legnagyobb hőmérséklet-emelkedés. Nos, 1943. január 22.-én a dél-dakotai Spearfish-ben két perc alatt 27,2 °C-ot nőtt a hőfok. Szóval, mi nem panaszkodhatunk. Pláne, hogy holnaptól enyhül a forróság, s egész jövő héten már "csak" 30 fok körüli érékekre számíthatunk...       

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu