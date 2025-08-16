Volt már 56 °C is! – mi még hálásak lehetünk a 37 fokért ...

"Bátorításként" íme néhány adat, amelyek azt bizonyítják, nekünk még annyira nem is rossz. A világon eddig a legmelegebbet, +56.7 °C -ot Furnace Creek-ben (USA, California) mérték 1913. július 10.-én, a leghidegebbet pedig az antarktiszi Vosztok-állomáson: 1983. július 21.-én: –89.2 °C-ot.

Gondoljunk bele: ez jobb lenne?...

Forrás: köpönyeg.hu

A meteorológiai statisztikák arról is beszámolnak, mekkora volt a legnagyobb hőmérséklet-emelkedés. Nos, 1943. január 22.-én a dél-dakotai Spearfish-ben két perc alatt 27,2 °C-ot nőtt a hőfok. Szóval, mi nem panaszkodhatunk. Pláne, hogy holnaptól enyhül a forróság, s egész jövő héten már "csak" 30 fok körüli érékekre számíthatunk...