augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+37
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

42 perce

Halál a Balatonnál! A vízimentők mindent megtettek, de ezúttal nem tudtak segíteni

Címkék#darázs#Gondosóra#vitorlás#vízimentő

Meghalt egy nő vasárnap a Balatonnál, derült ki a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának hétvégi összefoglalójából.

Zaol.hu

Az asszony nem merült el, mert a férje ott volt mellette és tartotta, amíg a strandi vízimentő beevezett érte, kiemelte a katamaránra és megkezdte az újraélesztést. Közben a férj kievezett a partra, s ekkorra megérkezett az Alfa sürgősségi mentőhajó, valamint a Mentőszolgálat kocsija is. Együttes erővel folytatták az újraélesztést – ám ez nem volt sikeres. 

Az elmúlt hétvégén is nagyon sok embernek segítettek a vízimentők
Forrás: VMSZ

A másik sürgősségi mentőhajó, a Rupert egy vitorláshoz vonult, amelynek vezetőjét megcsípte egy darázs, s ez súlyos allergiás tüneteket okozott. A férfit ellátták, a partra vitték, majd a Mentőszolgálat kórházba szállította. A vezető nélkül maradt vitorláshajóért visszamentek, és a kikötőbe vontatták. 

A strandi vízimentők 224 könnyű sérültet láttak el a Balatonnál a hétvégén. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu