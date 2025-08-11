Halál a Balatonnál! A vízimentők mindent megtettek, de ezúttal nem tudtak segíteni

Az asszony nem merült el, mert a férje ott volt mellette és tartotta, amíg a strandi vízimentő beevezett érte, kiemelte a katamaránra és megkezdte az újraélesztést. Közben a férj kievezett a partra, s ekkorra megérkezett az Alfa sürgősségi mentőhajó, valamint a Mentőszolgálat kocsija is. Együttes erővel folytatták az újraélesztést – ám ez nem volt sikeres.

Az elmúlt hétvégén is nagyon sok embernek segítettek a vízimentők

Forrás: VMSZ

A másik sürgősségi mentőhajó, a Rupert egy vitorláshoz vonult, amelynek vezetőjét megcsípte egy darázs, s ez súlyos allergiás tüneteket okozott. A férfit ellátták, a partra vitték, majd a Mentőszolgálat kórházba szállította. A vezető nélkül maradt vitorláshajóért visszamentek, és a kikötőbe vontatták.

A strandi vízimentők 224 könnyű sérültet láttak el a Balatonnál a hétvégén.