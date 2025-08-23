Ha nem folyik víz a csapból, érdemes a lajtos kocsikat keresni - Karbantartási munkák miatt szünetel a szolgáltatás Zalában!

A jövő hétre tervezett karbantartási munkálatokról a szolgáltató adott ki tájékoztatót. Eszerint nemcsak Pacsa város vízellátó rendszerén, de Szilvágyon is végeznek hálózatöblítést, ez utóbbi helyszínen hétfőn 9 és 14 óra között kerül sor a munkálatokra. Tárlótisztítások miatt ugyancsak előfordulhat nyomáscsökkenés, megváltozott vízminőség vagy átmeneti vízhiány. Ez utóbbi beavatkozások miatt hétfőn 8 és 12 óra között Nagykapornak, Misefa, Orbányosfa, Padár és Bezeréd, 12-től 16 óráig Nemesrádó fogyasztóinak kell szolgáltatásbéli változásokra számítaniuk. Kedden 8 és 12 óra között Egervár, Vasboldogasszony és Lakhegy településeket, 12-től 16 óráig Vöckönd és Kemendollár fogyasztóit érintik a munkálatok. Szerdán 8-tól 16 óráig Gősfán – beleértve Csöngetmajort is –, míg csütörtökön ugyancsak 8 és 16 óra között Lakhegyen dolgoznak a szolgáltató munkatársai.

A jövő héten több zalai településen is vízhiányra kell számítaniuk a fogyasztóknak

Forrás: Shutterstock

Vízhiány várható Dél-Zalában is

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatási területén ugyancsak lesznek előre tervezett karbantartási munkálatok. Kedden 8 és 15 óra között Fűzvölgy vízellátó rendszerén dolgoznak a szakemberek, amiatt Magyarszentmiklós és Magyarszerdahely területén fordulhat elő vízhiány, nyomáscsökkenés, vagy megváltozott vízminőség. A karbantartás ideje alatt a szolgáltató mozgó lajtos kocsik révén biztosítja a vízvételi lehetőséget. Ugyancsak kedden kezdődik, s csütörtökig tart a Garabonchoz tartozó zártkerti ingatlanok vízellátó rendszerét érintő rekonstrukciós munka, aminek ideje alatt a szolgáltatás szünetel a szőlőhegyen. A vízvételezési lehetőséget itt is lajtos vízszállító autóról biztosítják.