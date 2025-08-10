Hiába van kánikula, Észak- és Dél-Zalában is vízhiányra kell számítanunk!

A szolgáltató cég tájékoztatója szerint Szentpéterúr területén hétfőtől szerdáig, minden nap 9 és 15 óra között tervszerű hálózatöblítést végeznek. Hasonló munkálatok lesznek csütörtökön 8 és 15 óra között Zalaigrice település területén. Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. kedden 12 és 16 óra között, illetve csütörtökön 8-tól 16 óráig Zalabérnél ugyancsak átmenti vízhiányt, nyomáscsökkenést és vízminőség-változást okozó tárolótisztítást végez. Ez utóbbi munkálatok Pakod, Zalavég, Batyk és Dötk települések fogyasztóit is érintik.

Karbantartási munkálatok miatt várható vízhiány több zalai településen

Forrás: Shutterstock

Vízhiány Dél-Zalában is

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. szerdán 8 és 15 óra között Fűzvölgy vízellátó rendszerén végez előre tervezett karbantartási munkálatokat, amely miatt ugyancsak számítani kell részleges vízhiányra, nyomáscsökkenésre, vagy megváltozott vízminőségre. A szolgáltató a karbantartás ideje alatt az ivóvízellátást a község lakossága számára mozgó lajtos kocsik révén biztosítja.