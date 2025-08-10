augusztus 10., vasárnap

Karbantartási munkálatok

1 órája

Hiába van kánikula, Észak- és Dél-Zalában is vízhiányra kell számítanunk!

Címkék#karbantartás#ivóvíz#nyomáscsökkenés#szolgáltatás#vízhiány

Tovább folytatja karbantartási munkálatait a kezelésében lévő ivóvízhálózaton az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. A jövő héten emiatt több zalai településen vízhiány, nyomáscsökkenés, valamint megváltozott vízminőség fordulhat elő.

Gyuricza Ferenc

A szolgáltató cég tájékoztatója szerint Szentpéterúr területén hétfőtől szerdáig, minden nap 9 és 15 óra között tervszerű hálózatöblítést végeznek. Hasonló munkálatok lesznek csütörtökön 8 és 15 óra között Zalaigrice település területén. Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. kedden 12 és 16 óra között, illetve csütörtökön 8-tól 16 óráig Zalabérnél ugyancsak átmenti vízhiányt, nyomáscsökkenést és vízminőség-változást okozó tárolótisztítást végez. Ez utóbbi munkálatok Pakod, Zalavég, Batyk és Dötk települések fogyasztóit is érintik.

Karbantartási munkálatok miatt várható vízhiány több zalai településen is
Karbantartási munkálatok miatt várható vízhiány több zalai településen 
Forrás:  Shutterstock

Vízhiány Dél-Zalában is

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. szerdán 8 és 15 óra között Fűzvölgy vízellátó rendszerén végez előre tervezett karbantartási munkálatokat, amely miatt ugyancsak számítani kell részleges vízhiányra, nyomáscsökkenésre, vagy megváltozott vízminőségre. A szolgáltató a karbantartás ideje alatt az ivóvízellátást a község lakossága számára mozgó lajtos kocsik révén biztosítja.

 

