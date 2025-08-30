A szolgáltató előre tervez: ezeken a zalai településeken várható vízhiány

A szolgáltatás várható fennakadásairól a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. a közösségi oldalán adott rövid tájékoztatást. Ebben azt is írják, hogy a rekonstrukciós munkálatok idejére a várható vízhiány miatt az érintett utcákban lajtos kocsikból biztosítják az ivóvíz elérhetőségét.

Zala északi és déli részén is lesznek vízhiányt, nyomáscsökkenést vagy megváltozott vízminőséget okozó munkálatok

Forrás: Shutterstock

Észak-Zalában is okozhatnak vízhiányt a karbantartási munkálatok

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatási területén is lesznek előre tervezett karbantartási munkálatok a jövő héten. A szolgáltató közleménye szerint hétfőn és kedden Zalaapátiban, szerdán és csütörtökön pedig Esztergályhorvátiban végeznek nyomáscsökkenéssel és vízminőségromlással járó hálózatöblítést. Ezek a munkálatok 9 és 15 óra között tartanak.

Tárolótisztítás több helyszínen is

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. tárolótisztítást is végez, emiatt hétfőn és kedden 8 és 16 óra között Söjtör és Pusztaszentlászló, szerdán és csütörtökön 8 és 12 óra között Zalatárnok és Szentkozmadombja, míg ugyancsak szerdán és csütörtökön, 12-től 16 óráig Tófej, Baktüttös és Pusztaederics fogyasztóinak kell fennakadásokra számítaniuk a szolgáltatásban.