A szolgáltató előre tervez: ezeken a zalai településeken várható vízhiány
Rekonstrukciós munkálatokat végez Alsórajk vízellátó rendszerén szerdán 8 és 15 óra között a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. Mindez vízhiányt, nyomáscsökkenést vagy megváltozott vízminőséget idézhet elő a Béke, a Kossuth és a Petőfi utcában.
A szolgáltatás várható fennakadásairól a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. a közösségi oldalán adott rövid tájékoztatást. Ebben azt is írják, hogy a rekonstrukciós munkálatok idejére a várható vízhiány miatt az érintett utcákban lajtos kocsikból biztosítják az ivóvíz elérhetőségét.
Észak-Zalában is okozhatnak vízhiányt a karbantartási munkálatok
Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatási területén is lesznek előre tervezett karbantartási munkálatok a jövő héten. A szolgáltató közleménye szerint hétfőn és kedden Zalaapátiban, szerdán és csütörtökön pedig Esztergályhorvátiban végeznek nyomáscsökkenéssel és vízminőségromlással járó hálózatöblítést. Ezek a munkálatok 9 és 15 óra között tartanak.
Tárolótisztítás több helyszínen is
Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. tárolótisztítást is végez, emiatt hétfőn és kedden 8 és 16 óra között Söjtör és Pusztaszentlászló, szerdán és csütörtökön 8 és 12 óra között Zalatárnok és Szentkozmadombja, míg ugyancsak szerdán és csütörtökön, 12-től 16 óráig Tófej, Baktüttös és Pusztaederics fogyasztóinak kell fennakadásokra számítaniuk a szolgáltatásban.
