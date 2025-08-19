augusztus 19., kedd

Főzőverseny és látványos felvonulás

1 órája

Szuper programok a határ mentén – kezdődik a lendvai Vinárium Fesztivál

Egy szabadtéri koncerttel csütörtök este kezdődik, s egészen szeptember 6-ig tart Lendva legjelentősebb idegenforgalmi és gasztronómiai programsorozata. A Vinárium Fesztivál ezúttal is olyan korábban önálló eseményeket foglal magába, mint a Bográcsfesztivál vagy a Lendvai Szüret.

Gyuricza Ferenc
A Lendvai Szüretet is a Vinárium Fesztivál keretében rendezik meg

Fotó: Gyuricza Ferenc

A nagyszabású programsorozatról Magyar János lendvai polgármester, Bánutai Éva Mária, a Lendva Várja Önt Turisztikai Szövetség elnöke, valamint Bukovec Martina, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet munkatársa tartott közös sajtótájékoztatót a fesztivál névadója, a Vinárium kilátótorony tövében. Elmondták: a Vinárium Fesztivál a két említett kiemelt program mellett további rendezvényeket – például zenés és etno esteket, borkóstolókat – foglal magába, illetve azt is megünneplik, hogy a Vinárium kilátótornyot tíz évvel ezelőtt adták át. 

Bukovec Martina (balról), Magyar János és Bánutai Éva Mária a Vinárium Fesztivál sajtótájékoztatóján
Bukovec Martina (balról), Magyar János és Bánutai Éva Mária a Vinárium Fesztivál sajtótájékoztatóján
Fotó: Gyuricza Ferenc

A Bográcsfeszt lesz a Vinárium Fesztivál első kiemelt rendezvénye

A sajtótájékoztatón a Bográcsfesztről, mint Lendva legnagyobb idegenforgalmi eseményéről Bukovec Martina beszélt. Kiemelte: az augusztus 23-i rendezvény a jubileum jegyében telik, hiszen 20 éve költözött a jelenlegi helyére, azaz a város központjába. Varázsa abban rejlik, hogy a főzőcsapatok már kora délelőtt birtokba veszik a város főutcáját, ahol a bográcsok, azaz a jellegzetes muravidéki egytálételek elkészítésén dolgoznak. Idén 134 csapat – köztük magyarországiak és horvátországiak – küzdenek meg a bogrács mestere címért, ami azt jelenti, hogy 700 méter hosszan helyezkednek el a versenyzők. A zsűri a főzőtudás mellett a főzőhelyek dekorációját is értékeli. 

Kísérőrendezvények színesítik a programot

A Bográcsfeszt ünnepélyes megnyitóját 12 órakor tartják, maga a főzés is ekkor kezdődik, az ünnepélyes eredményhirdetésre pedig 19 órakor kerül sor. A nap folyamán számos kísérőrendezvény várja a Lendvára érkezőket. Az egész napos gyermekanimáció mellett gasztro-pontokon bográcsot, illetve más tájjellegű ételeket, helyi borokat kínálnak, de lesznek programok a Vinárium kilátótoronynál is, ahova minibusz és gumikerekes kisvonat szállítja az érdeklődőket. Este az egyik legismertebb horvát énekes, Ivan Zak ad koncertet a városban. 

Lendvai Szüret

A Vinárium Fesztivál másik központi rendezvényének programját Magyar János ismertette. Mint mondta: a 46. Lendvai Szüret – amit augusztus 30-án rendeznek meg – szakít a hagyományokkal, a felvonulást ugyanis nem délelőtt, hanem 14 órai kezdettel tartják, ám a gasztronómiai kínálatból már 11 órától válogathatnak a jelenlévők. A felvonulásra a helyi közösségek mellé ezúttal is csatlakoznak a környező országok csapatai, amelyek az őszi szüreti és egyéb betakarítási munkákba is betekintést engednek. A Lendvai Szüretnek szintén lesznek kísérőrendezvényei, a kulturális bemutatók, koncertek és a gyermekprogramok mellé idén először retro jellegű disco is társul. 

Tíz év alatt közel 750 ezer látogató

A sajtótájékoztatón Bánutai Éva Mária arról számolt be, hogy a Vinárium Fesztivál keretében emlékeznek meg a Vinárium, azaz Szlovénia legmagasabb kilátótornya átadásának tíz éves jubileumáról. Az évforduló napján – szeptember 2-án – többek közt ingyenes látogatási lehetőséget kínálnak, majd a programok egészen szeptember 6-ig folytatódnak zenés estékkel, kiállításokkal, gasztronómiai kínálattal. Bánutai Éva Mária azt is elmondta: a Vinárium látogatóinak száma a tíz év alatt közel 750 ezer főt tett ki. 

 

