Gyökeres fordulat

38 perce

Viharok váltják a kánikulát! Tönkreteheti a hétvégénket az időjárás?

Gyökeres változást hozhat a hazai időjárásban az előttünk álló hétvége. A meteorológiai előrejelzések szerint rövidesen viharok váltják a kánikulát, az Alpokban heves esőzéseket okozó ex-Erin hurrikán hidegfrontja akár már péntek este elérheti Magyarországot.

Gyuricza Ferenc
Viharok váltják a kánikulát! Tönkreteheti a hétvégénket az időjárás?

Derűre ború... – most erre számíthatunk

Forrás: ZH archívum

Mindez nemcsak azt jelenti, hogy változékony, csapadékkal tarkított napoknak nézünk elébe, hanem számíthatunk arra is, hogy a teljes hétvégénket tönkreteheti az időjárás. A HungaroMet előrejelzése szerint péntek estére hat vármegyében – Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas, Somogy és Zala – érkezhet meg a csapadék. Ugyan napközben még 32 és 37 fok között volt a csúcshőmérséklet, este azonban nagy valószínűséggel viharok váltják a kánikulát, s emiatt a levegő 21-26 fokra hűl vissza.

Szombatra az ország teljes területére citromsárga riasztást adtak ki, mindez azt jelenti, hogy bárhol előfordulhatnak viharok, vasárnapra viszont már csak hazánk keleti részére prognosztizálják mindezt.
 

 

