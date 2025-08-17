augusztus 17., vasárnap

Nem csak az eső okozott gondot

1 órája

Baleset, tűz, gázszivárgás – ruhák égtek, s a kerti hulladék is belobbant

Címkék#Zala#eső#baleset#vihar

Bőséggel akadt dolga szombaton a zalai tűzoltóknak. A katasztrófavédelmi igazgatóság összesítése szerint Zalaegerszegtől Muraszemenyéig tucatnyi beavatkozás történt hajnaltól 20 óráig, s ebben még nincs benne az esti vihar okozta számos feladat.

Péter B. Árpád

A heves esőzéssel érkezett hidegfront előtt is jó pár vonulásról adott hírt a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A vihar pedig kora estétől szinte non-stop adott feladatot a tűzoltóknak. Íme a nap krónikája, balesettel, tűzzel, gázszivárgással. 

vihar
A szombati viharból jutott Zala szinte minden részének.
Fotó: Pezzetta Umberto

A vihar előtt 

03:35: Árokba borult egy személygépkocsi Zalaegerszegen, a Gébárti út és a Ságodi út kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet, amelyben hárman utaztak. 

09:52: Ráfutásos balesetet szenvedett két személygépkocsi az M70-es autópályán, Muraszemenye térségében. A letenyei hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A rajok megszüntették a forgalmi akadályt, majd megtisztították az úttestet a törmeléktől. 

10:04: Ruhák égtek egy ingatlan udvarán Sandon, a Hegyalja utca közelében. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók kiérkezésekor a tűz már nem égett. A raj a területet és a még parázsló részeket vízsugárral átlocsolta és eloltotta. 

Gáz volt... 

11:14: Szivárogni kezdett a gáz egy tűzhelyre csatlakoztatott gázpalackból Sármelléken, egy Dózsa György utcai családi házban. A keszthelyi hivatásos tűzoltók megszüntették a szivárgást. 

11:50: Kilengett egy személyautó maga után vontatott utánfutója, amely nekicsapódott egy szemből érkező autónak a 7-es főúton, Nagykanizsa térségében. Az utánfutóról leesett egy körbála, amely egy másik autóra hullott. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók mindhárom balesetet szenvedett autót áramtalanították, amelyekben összesen nyolcan utaztak, de senki sem sérült meg. A rajok az úttest megtisztításában és a forgalmi akadály megszüntetésében is segédkeztek. 

vihar
Három autó sérült a leesett szalmabála miatt. Ennek a balesetnek nem volt köze a viharhoz.
Fotó: Szakony Attila

11:56: Kicsúszott egy kanyarban egy motoros a 76-os főúton, Pethőhenye térségében. A motorból folyt az üzemanyag, ezt a város hivatásos tűzoltói szüntették meg.

14:40: Kommunális és kerti hulladékot égettek Letenyén, egy Fenyő utcai családi ház udvarán. A város hivatásos tűzoltói kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Gond a fákkal    

17:47: Kidőlt fa akadályozta a forgalmat Zalaszentgrót külterületén. A város önkormányzati tűzoltói motoros láncfűrésszel távolították el a fát. 

17:57: Távközlési vezetékre dőlt egy barackfa Zalaegerszegen, a Bazitai úton. A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel távolították el a fát, míg a leszakadt vezetéket az oszlophoz rögzítették. 

Nesze neked, tilalom!

19:30: A tűzgyújtási tilalom ellenére fahulladék égett egy kijelölt tűzrakóhelyen, amire nem ügyelt senki Zalaegerszegen, a Parkerdőben. A város hivatásos tűzoltói puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

S a történeti hűség kedvéért: még csak ezután jött a vihar...

 

