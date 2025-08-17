Baleset, tűz, gázszivárgás – ruhák égtek, s a kerti hulladék is belobbant

A heves esőzéssel érkezett hidegfront előtt is jó pár vonulásról adott hírt a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A vihar pedig kora estétől szinte non-stop adott feladatot a tűzoltóknak. Íme a nap krónikája, balesettel, tűzzel, gázszivárgással.

A szombati viharból jutott Zala szinte minden részének.

Fotó: Pezzetta Umberto

A vihar előtt

03:35: Árokba borult egy személygépkocsi Zalaegerszegen, a Gébárti út és a Ságodi út kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet, amelyben hárman utaztak.

09:52: Ráfutásos balesetet szenvedett két személygépkocsi az M70-es autópályán, Muraszemenye térségében. A letenyei hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A rajok megszüntették a forgalmi akadályt, majd megtisztították az úttestet a törmeléktől.

10:04: Ruhák égtek egy ingatlan udvarán Sandon, a Hegyalja utca közelében. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók kiérkezésekor a tűz már nem égett. A raj a területet és a még parázsló részeket vízsugárral átlocsolta és eloltotta.

Gáz volt...

11:14: Szivárogni kezdett a gáz egy tűzhelyre csatlakoztatott gázpalackból Sármelléken, egy Dózsa György utcai családi házban. A keszthelyi hivatásos tűzoltók megszüntették a szivárgást.

11:50: Kilengett egy személyautó maga után vontatott utánfutója, amely nekicsapódott egy szemből érkező autónak a 7-es főúton, Nagykanizsa térségében. Az utánfutóról leesett egy körbála, amely egy másik autóra hullott. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók mindhárom balesetet szenvedett autót áramtalanították, amelyekben összesen nyolcan utaztak, de senki sem sérült meg. A rajok az úttest megtisztításában és a forgalmi akadály megszüntetésében is segédkeztek.

Három autó sérült a leesett szalmabála miatt. Ennek a balesetnek nem volt köze a viharhoz.

Fotó: Szakony Attila

11:56: Kicsúszott egy kanyarban egy motoros a 76-os főúton, Pethőhenye térségében. A motorból folyt az üzemanyag, ezt a város hivatásos tűzoltói szüntették meg.

14:40: Kommunális és kerti hulladékot égettek Letenyén, egy Fenyő utcai családi ház udvarán. A város hivatásos tűzoltói kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Gond a fákkal

17:47: Kidőlt fa akadályozta a forgalmat Zalaszentgrót külterületén. A város önkormányzati tűzoltói motoros láncfűrésszel távolították el a fát.