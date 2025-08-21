Vigyázz, mit iszol! Ásványolaj lehet a hársfateában, a boltokban visszaveszik a gyanús terméket

A spar.hu közleménye szerint a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. által forgalmazott SPAR HÁRSFAVIRÁGZAT TEA 20x1g (minőségmegőrzési idő: 29.02.2028., tételazonosító: 460111 és 460112) terméket esetleges

ásványolaj szennyezettség miatt kivonják a forgalomból.

Erről a termékről van szó. Fotó: spar.hu

Ha vásárolt ebből a termékből, akkor érdems mihamarabb cselekedni, hiszen a Spar áruházaiban a teát visszavásárolják, a termék vételárát visszatérítik!

Az érintett termékeket 2025. 09. 06-ig van lehetőség visszavinni az áruházakba, a határidő lejárta után visszavételi igénnyel a gyártó Herbária Zrt.-t ([email protected]) keressék.