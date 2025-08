Ez bizony nem sufnituning! Keleti verdák lepték el a zalai települést (galéria, videó)

Nosztalgikus hangulatba kerülhettek mindazok, akik ellátogattak a focipálya mellé. Trabantok, Ladák, Wartburgok, azaz az egykori keleti blokk, valamint a hazai szocialista piac ikonikus csodái és ritkaságai érkeztek, méghozzá lábon a zalai programra. A bocföldei Technikai Járműveket Kedvelő Baráti Kör már másodszor szervezett találkozót a veterán járművek kedvelői részére. Tavaly szeptemberben rendezték meg nagy sikerrel a Pannónia motorok találkozóját, most pedig kibővítették a rendezvényt az autókkal.

Barbarics Benita és Biró Flórián (szervező) egyik kedvenc járművével, amely egy 190-es Mercedes. Ezen kívül kocka Ladát és sárga Opelt vittek a veterán járművek találkozóra.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

- Nagyon örülünk, sokan érkeztek a programra, több mint 150 regisztrációs lapot osztottunk ki – összegzett érdeklődésünkre Biró Flórián, aki Gyuk Zoltánnal együtt hozta létre az eseményt. - Körülbelül hetven autó és negyven motor mutatkozott be Bocföldén. A kiállítás mellett gyermekprogramokat szerveztünk, valamint a tulajdonosok maguk is bemutathatták a járművük történetét. A rendezvény talán azért mondható egyedülállónak, mert nemcsak egyszerű kiállítással készültünk, hanem alkatrészbörzét is tartottunk.

Kétkerekű veterán járműveket is láthattak a résztvevők.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A veterán járművek megmutatták szépségüket

Flórián hozzátette, természetesen nem távoztak üres kézzel a tulajdonosok, öt-öt különdíjat osztottak ki a két kategóriában. Elismerték azokat például, akik a legmesszebbről érkeztek – egy kék 601-es Trabant Bécsből és egy motor Egeraljáról - , s ugyancsak díjazták a legidősebb járműveket. Ez utóbbi elismerést egy 1954-es Opel (nem keleti, ám mégis gyönyörű állapotban lévő gyártmány) és egy 1957-es Škoda, illetve egy 1949-es lemezvillás Csepel motorkerékpár érdemelte ki. A II. Pannónia motorosmárka-találkozóra már készülhetnek a rajongók, ami szeptember 13-án lesz Bocföldén.