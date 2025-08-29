Kötelező szúrás, biztos védelem – veszettség elleni oltás Vonyarcvashegyen

Dr. Babocsay László vonyarcvashegyi állatorvos tájékoztatja a kutyatartókat, hogy közeleg az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásának ideje. Aki felelős gazdi, annak most érdemes feljegyeznie a dátumokat, hiszen a megjelenés minden kutya számára fontos – és kötelező!

Kötelező az ebek veszettség elleni védőoltása

Az veszettség elleni védőoltás időpontja:

2025. szeptember 20. (szombat) – SZAKI-VILL (Vonyarcvashegy, Rákóczi Ferenc u. 30/1), 10:00–11:30

Pótoltás: 2025. szeptember 27. (szombat) – SZAKI-VILL, 8:30–10:00

Díjak:

Védőoltás és féregtelenítés: 8.000 Ft/eb

Ha a kutyus még nem rendelkezik mikrochippel, annak pótlása kötelező: + 6.000 Ft

A veszettség elleni oltás minden kutyatulajdonos felelőssége, hiszen ezzel nemcsak kedvencünket, hanem a környezetünket is védjük. A veszettség sajnos még ma is halálos betegség, így a megelőzés kulcsfontosságú.

Érdeklődni lehet Dr. Babocsay Lászlónál a következő telefonszámon: 06/30/9167-598