2 órája
Kötelező szúrás, biztos védelem – veszettség elleni oltás Vonyarcvashegyen
Dr. Babocsay László vonyarcvashegyi állatorvos tájékoztatja a kutyatartókat, hogy közeleg az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásának ideje. Aki felelős gazdi, annak most érdemes feljegyeznie a dátumokat, hiszen a megjelenés minden kutya számára fontos – és kötelező!
Az veszettség elleni védőoltás időpontja:
2025. szeptember 20. (szombat) – SZAKI-VILL (Vonyarcvashegy, Rákóczi Ferenc u. 30/1), 10:00–11:30
Pótoltás: 2025. szeptember 27. (szombat) – SZAKI-VILL, 8:30–10:00
Díjak:
Védőoltás és féregtelenítés: 8.000 Ft/eb
Ha a kutyus még nem rendelkezik mikrochippel, annak pótlása kötelező: + 6.000 Ft
A veszettség elleni oltás minden kutyatulajdonos felelőssége, hiszen ezzel nemcsak kedvencünket, hanem a környezetünket is védjük. A veszettség sajnos még ma is halálos betegség, így a megelőzés kulcsfontosságú.
Érdeklődni lehet Dr. Babocsay Lászlónál a következő telefonszámon: 06/30/9167-598