augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

22°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szeptemberi dátum

2 órája

Kötelező szúrás, biztos védelem – veszettség elleni oltás Vonyarcvashegyen

Címkék#kutya#Dr Babocsay László#veszettség elleni oltás

Mészáros Annarózsa

Dr. Babocsay László vonyarcvashegyi állatorvos tájékoztatja a kutyatartókat, hogy közeleg az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásának ideje. Aki felelős gazdi, annak most érdemes feljegyeznie a dátumokat, hiszen a megjelenés minden kutya számára fontos – és kötelező!

veszettség elleni védőoltás
Kötelező az ebek veszettség elleni védőoltása
Forrás:  Getty Images

Az veszettség elleni védőoltás időpontja:

2025. szeptember 20. (szombat) – SZAKI-VILL (Vonyarcvashegy, Rákóczi Ferenc u. 30/1), 10:00–11:30

Pótoltás: 2025. szeptember 27. (szombat) – SZAKI-VILL, 8:30–10:00

Díjak:

Védőoltás és féregtelenítés: 8.000 Ft/eb
Ha a kutyus még nem rendelkezik mikrochippel, annak pótlása kötelező: + 6.000 Ft
A veszettség elleni oltás minden kutyatulajdonos felelőssége, hiszen ezzel nemcsak kedvencünket, hanem a környezetünket is védjük. A veszettség sajnos még ma is halálos betegség, így a megelőzés kulcsfontosságú.
Érdeklődni lehet Dr. Babocsay Lászlónál a következő telefonszámon: 06/30/9167-598

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu