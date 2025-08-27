augusztus 27., szerda

Versenyképes Járások Program

1 órája

Új testület alakult, új feladatot kapott a zalai polgármester: a terület- és vidékfejlesztés mindenek előtt

Balaicz Zoltán polgármester közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint tagja lett egy újonnan alakult szervezetnek. Az Országos Monitoring Testület a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tükörtermében alakult meg a napokban, írja a zalai városvezető.

Mozsár Eszter
Új testület alakult, új feladatot kapott a zalai polgármester: a terület- és vidékfejlesztés mindenek előtt

Balaicz Zoltán és Szita Károly az Országos Monitoring Testület alakuló ülésén.

Forrás: Balaicz Zoltán/FB

A testületben a kormányzat szakpolitikai vezetői és képviselői, a különböző településtípusok polgármesterei, a megyegyűlések vezetői, az ellenőrző szervek és a Magyar Államkincstár vezetői kaptak helyet. Zalaegerszeg polgármestere tavaly óta a Megyei Jogú Városok Szövetsége Területfejlesztési Bizottságának elnöke, a Versenyképes Járások Program megvalósításában fontos munkát végzett helyi kollégáival. Mint írja, megtisztelő számára, hogy az Országos Monitoring Testület tagjává választották. A szervezet fő feladata a Versenyképes Járások Program végigkövetése és ellenőrzése lesz.

 

