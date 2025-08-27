Új testület alakult, új feladatot kapott a zalai polgármester: a terület- és vidékfejlesztés mindenek előtt

A testületben a kormányzat szakpolitikai vezetői és képviselői, a különböző településtípusok polgármesterei, a megyegyűlések vezetői, az ellenőrző szervek és a Magyar Államkincstár vezetői kaptak helyet. Zalaegerszeg polgármestere tavaly óta a Megyei Jogú Városok Szövetsége Területfejlesztési Bizottságának elnöke, a Versenyképes Járások Program megvalósításában fontos munkát végzett helyi kollégáival. Mint írja, megtisztelő számára, hogy az Országos Monitoring Testület tagjává választották. A szervezet fő feladata a Versenyképes Járások Program végigkövetése és ellenőrzése lesz.