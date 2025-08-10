Ventilátorok érkeztek a zalaegerszegi kórházba

Mindegyik ventilátor a betegek komfortosabb itt tartózkodását szolgálja a kánikulában - írja Facebook oldalán a zalaegerszegi kórház. Az eszközöket az intézmény saját forrásból szerezte be, többek között a Belgyógyászati-, a Mozgásszervi Sebészeti Osztályra, valamint a pózvai telephely részlegeire kerültek.