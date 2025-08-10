Hőség ellen
2 órája
Ventilátorok érkeztek a zalaegerszegi kórházba
50 darab ventilátor érkezett a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szombaton.
Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház/Facebook
Mindegyik ventilátor a betegek komfortosabb itt tartózkodását szolgálja a kánikulában - írja Facebook oldalán a zalaegerszegi kórház. Az eszközöket az intézmény saját forrásból szerezte be, többek között a Belgyógyászati-, a Mozgásszervi Sebészeti Osztályra, valamint a pózvai telephely részlegeire kerültek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre