Ventilátorok érkeztek a zalaegerszegi kórházba

50 darab ventilátor érkezett a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szombaton.

Ventilátorok érkeztek a zalaegerszegi kórházba

Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház/Facebook

Mindegyik ventilátor a betegek komfortosabb itt tartózkodását szolgálja a kánikulában - írja Facebook oldalán a zalaegerszegi kórház. Az eszközöket az intézmény saját forrásból szerezte be, többek között a Belgyógyászati-, a Mozgásszervi Sebészeti Osztályra, valamint a pózvai telephely részlegeire kerültek.

 

