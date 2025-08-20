1 órája
Zalaegerszegi ünnepség - Szent István a biztos utat választotta, mert kősziklára építette az országot (videó)
A hagyományokhoz híven a Jézus Szíve Ferences Plébániatemplom adott helyet az augusztus 20-i megemlékezésnek Zalaegerszegen. A szentmise után kezdődött városi ünnepség keretében Szent István államalapító király emléke előtt tisztelgett a város és a vármegye vezetése és valamennyi résztvevő. A nemzeti ünnep zárásaként pedig megszegték az új kenyeret.
Az augusztus 20-i városi ünnepség szónoka Vigh László országgyűlési képviselő volt. Mint mondta, Szent István az országot kősziklára, szilárd alapokra építette, mert felismerte, hogy csak a kereszténység lehet az útja az ország fennmaradásának. Gondolatát Szent János evangéliumából vett idézettel támasztotta alá: „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. (…) A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ”. Szent István azonban felismerte, így hatalmat kapott Istentől, hogy mindazt felépítse, amire mai is büszkék lehetünk, s amire most is építkezünk, hangsúlyozta Vigh László.
Városi ünnepség
2025-ben mit jelent Szent István öröksége? – tette fel a kérdést az országgyűlési képviselő. Válaszként elmondta, hogy büszkék lehetünk az elmúlt ezer esztendőre. Hogy a magyarság meg tudott maradni, megőrizve nyelvét, kultúráját és hagyományait, az a Szent Istvánt követő államférfiaknak és hadvezéreknek is köszönhető. Mint fogalmazott, társadalmunk legfontosabb alapsejtje a család, ezért legyünk büszkék feleségeinkre, férjeinkre, gyerekeinkre és unokáinkra. Legyünk büszkék mindenre, amit felépítettünk, mert életünknek csak ekkor van értelme, szögezte le Vigh László beszédében.
A városi ünnepségen részt vett Balaicz Zoltán polgármester, Bali Zoltán és Gecse Péter alpolgármesterek, Zalaegerszeg képviselőtestületének tagjai, dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja, valamint a városi és vármegyei közintézmények vezetői. A kenyérszentelés után megszegték az új kenyeret, amit a Katolikus Karitász tagjai kínáltak körbe. Az ünnepségen Farkas Alexa, Pataki Rebeka, a Katolikus Karitász tagjai és a Keresztury Városi Művelődési Központ munkatársai is közreműködtek.
Fotók: Antal Lívia