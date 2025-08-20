Zalaegerszegi ünnepség - Szent István a biztos utat választotta, mert kősziklára építette az országot (videó)

Az augusztus 20-i városi ünnepség szónoka Vigh László országgyűlési képviselő volt. Mint mondta, Szent István az országot kősziklára, szilárd alapokra építette, mert felismerte, hogy csak a kereszténység lehet az útja az ország fennmaradásának. Gondolatát Szent János evangéliumából vett idézettel támasztotta alá: „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. (…) A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ”. Szent István azonban felismerte, így hatalmat kapott Istentől, hogy mindazt felépítse, amire mai is büszkék lehetünk, s amire most is építkezünk, hangsúlyozta Vigh László.

Városi ünnepség a Jézus Szíve Ferences Plébániatemplomban. Az új kenyeret Hodánics Péter református lelkész, Bali Zoltán alpolgármester, Kis Kornél András római katolikus plébános, Vigh László országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán polgármester, dr. Sifter Rózsa főispán és Zsugyel Kornél evangélikus lelkész szelte fel.

Városi ünnepség

2025-ben mit jelent Szent István öröksége? – tette fel a kérdést az országgyűlési képviselő. Válaszként elmondta, hogy büszkék lehetünk az elmúlt ezer esztendőre. Hogy a magyarság meg tudott maradni, megőrizve nyelvét, kultúráját és hagyományait, az a Szent Istvánt követő államférfiaknak és hadvezéreknek is köszönhető. Mint fogalmazott, társadalmunk legfontosabb alapsejtje a család, ezért legyünk büszkék feleségeinkre, férjeinkre, gyerekeinkre és unokáinkra. Legyünk büszkék mindenre, amit felépítettünk, mert életünknek csak ekkor van értelme, szögezte le Vigh László beszédében.

A városi ünnepségen részt vett Balaicz Zoltán polgármester, Bali Zoltán és Gecse Péter alpolgármesterek, Zalaegerszeg képviselőtestületének tagjai, dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja, valamint a városi és vármegyei közintézmények vezetői. A kenyérszentelés után megszegték az új kenyeret, amit a Katolikus Karitász tagjai kínáltak körbe. Az ünnepségen Farkas Alexa, Pataki Rebeka, a Katolikus Karitász tagjai és a Keresztury Városi Művelődési Központ munkatársai is közreműködtek.