Élmények a belvárosban: a köztemetőre épült strandot még a sztáredző, Shane Tusup is felkereste (galéria)
Bár kamaszkorunk kedvenc szünidős helye jócskán megváltozott, azért még ott él emlékeinkben a régi nyár. Hányszor sétáltunk le a lakótelepről, beszéltük meg a találkozót ide, sőt, tanultuk a szóbeli érettségi tételeit a városi strand árnyas fái alatt. Még szerkesztőségünk egykori újságírói is többször találták ki a heti témát a pléden fekve.
Ha a panelház már elviselhetetlen, irány a városi strand!
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Palacsinta és lángos illata. Reméltük, hogy mindig működik a „törölközőszéf”, ennek ellenére az értékes tárgyaink otthon pihentek. A tömeg sosem zavart, hiszen annál nagyobb esély volt egy régi ismerőssel találkozni, vagy ellenkezőleg: az ismeretlenekkel randizgatni. Jól ismertük a mindig visszatérő „arcokat”. Hiába, a zalaegerszegi városi strand közösségének is megvolt a magja, ahogy a focibajnokságok és tengók, röplabdázók „legendái” jöttek velünk szembe az utcán. Nem féltünk a víztől, a 13 fokos medencébe ugyanúgy fejest ugráltunk, ahogy a forró betonon caplattunk jégkrémért. S persze volt, aki nem tartotta be a szabályt, hanem a korláton keresztül merült el: a „Medencébe lépni csak lábmosón keresztül szabad!” felirat ellenére. Imádtuk a benti medencét, s kit zavart, ha ránk sípoltak fröcskölés és ugrálás miatt. A szaunát kevesebbszer, a gőzfürdőt annál többször használtuk. Egyet utáltunk, hajat szárítani és vizesen a fapadokon ülni. De az emeleti kozmetikába, fodrászhoz uszodán kívül is szívesen jártunk.
Megfakult emlékek, újjáépült környezet
Az emlékek idővel megkoptak, ahogy az uszoda csempéi és a kinti medence lépcsői is. Aztán jött a bezárás, átépítés, újranyitás. Korábbi cikkünkben a múltról így olvashatunk: „Az uszodához tartozó városi strand története egyébként 1949-ig nyúlik vissza, ekkor vették tervbe először a kialakítását. A konkrét helyszínt csak 1954-ben határozták meg, a választás pedig a régi, lezárt köztemető helyére esett. Ez a terület elég nagy volt, ráadásul a város központjában állt, így könnyen elérhető volt a lakosok számára. A strand végül 1956-ban nyílt meg, 50x20 méteres úszómedencével, valamint egy gyerekmedencével.”
Amerikai sztáredző a Zalaegerszegi Városi Strand vendége
A héten különösen kedvező az időjárás, tombol a nyár, a családok, fiatalok s a nyugdíjasok hűsölni vágynak. Böcskey Zsolt, az uszodát és városi standot, valamint a Gébárti Tóstrandot és az Aquacityt működtető Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetője lapunk érdeklődésére elmondta: kiemelkedően jól indult a nyár, csúcsot döntött a látogatók száma az első 3-4 hétben, majd jött a szeszélyes és rossz idő. Remélik, hogy augusztus végéig ismét telt házzal üzemelhetnek.
Kánikulában a zalaegerszegi városi strandonFotók: Pezzetta Umberto
– Míg az Aquacitybe a fiatalabb és mozogni vágyó korosztály, a Gébárti Tóstrandra a 40 pluszos korosztály jár, ide inkább a kisgyerekes családok, illetve a az egerszegiek látogatnak, akinek közel van a néhány éve gyönyörűen felújított létesítmény. Ugyanúgy büfével, sportolási lehetőséggel szolgálunk, ahogy régebben. A kinti medencében csupán három sávot tartunk fenn úszásra, a többi hely a fürdőzőké – felelte Böcskey Zsolt.
Balaicz Zoltán közösségi oldalán osztotta meg, augusztus elején Shane Tusup, az év magyarországi úszóedzője (2013, 2014, 2016, 2017), Hosszú Katinka korábbi férje volt a zalaegerszegi uszoda, tanuszoda és városi strand vendége a Csodakaland Tábor szervezésében.
