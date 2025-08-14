augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

31°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csobbanás

2 órája

Élmények a belvárosban: a köztemetőre épült strandot még a sztáredző, Shane Tusup is felkereste (galéria)

Címkék#Zalaegerszegi Városi Strand#focibajnokság#uszoda#Shane Tusup

Bár kamaszkorunk kedvenc szünidős helye jócskán megváltozott, azért még ott él emlékeinkben a régi nyár. Hányszor sétáltunk le a lakótelepről, beszéltük meg a találkozót ide, sőt, tanultuk a szóbeli érettségi tételeit a városi strand árnyas fái alatt. Még szerkesztőségünk egykori újságírói is többször találták ki a heti témát a pléden fekve.

Mozsár Eszter
Élmények a belvárosban: a köztemetőre épült strandot még a sztáredző, Shane Tusup is felkereste (galéria)

Ha a panelház már elviselhetetlen, irány a városi strand!

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Palacsinta és lángos illata. Reméltük, hogy mindig működik a „törölközőszéf”, ennek ellenére az értékes tárgyaink otthon pihentek. A tömeg sosem zavart, hiszen annál nagyobb esély volt egy régi ismerőssel találkozni, vagy ellenkezőleg: az ismeretlenekkel randizgatni. Jól ismertük a mindig visszatérő „arcokat”. Hiába, a zalaegerszegi városi strand közösségének is megvolt a magja, ahogy a focibajnokságok és tengók, röplabdázók „legendái” jöttek velünk szembe az utcán. Nem féltünk a víztől, a 13 fokos medencébe ugyanúgy fejest ugráltunk, ahogy a forró betonon caplattunk jégkrémért. S persze volt, aki nem tartotta be a szabályt, hanem a korláton keresztül merült el: a „Medencébe lépni csak lábmosón keresztül szabad!” felirat ellenére. Imádtuk a benti medencét, s kit zavart, ha ránk sípoltak fröcskölés és ugrálás miatt. A szaunát kevesebbszer, a gőzfürdőt annál többször használtuk. Egyet utáltunk, hajat szárítani és vizesen a fapadokon ülni. De az emeleti kozmetikába, fodrászhoz uszodán kívül is szívesen jártunk. 

városi strand
A Zalaegerszegi Városi Strand a helyiek kedvence elsősorban. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Megfakult emlékek, újjáépült környezet

Az emlékek idővel megkoptak, ahogy az uszoda csempéi és a kinti medence lépcsői is. Aztán jött a bezárás, átépítés, újranyitás. Korábbi cikkünkben a múltról így olvashatunk: „Az uszodához tartozó városi strand története egyébként 1949-ig nyúlik vissza, ekkor vették tervbe először a kialakítását. A konkrét helyszínt csak 1954-ben határozták meg, a választás pedig a régi, lezárt köztemető helyére esett. Ez a terület elég nagy volt, ráadásul a város központjában állt, így könnyen elérhető volt a lakosok számára. A strand végül 1956-ban nyílt meg, 50x20 méteres úszómedencével, valamint egy gyerekmedencével.”

városi strand
A napokban járt a Zalaegerszegi Városi Strand vendégeként a városban az amerikai sztáredző, Shane Tusup
Fotó: Katona Tibor / Forrás: zalaegerszeg.hu

Amerikai sztáredző a Zalaegerszegi Városi Strand vendége

A héten különösen kedvező az időjárás, tombol a nyár, a családok, fiatalok s a nyugdíjasok hűsölni vágynak. Böcskey Zsolt, az uszodát és városi standot, valamint a Gébárti Tóstrandot és az Aquacityt működtető Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetője lapunk érdeklődésére elmondta: kiemelkedően jól indult a nyár, csúcsot döntött a látogatók száma az első 3-4 hétben, majd jött a szeszélyes és rossz idő. Remélik, hogy augusztus végéig ismét telt házzal üzemelhetnek. 

Kánikulában a zalaegerszegi városi strandon

Fotók: Pezzetta Umberto

– Míg az Aquacitybe a fiatalabb és mozogni vágyó korosztály, a Gébárti Tóstrandra a 40 pluszos korosztály jár, ide inkább a kisgyerekes családok, illetve a az egerszegiek látogatnak, akinek közel van a néhány éve gyönyörűen felújított létesítmény. Ugyanúgy büfével, sportolási lehetőséggel szolgálunk, ahogy régebben. A kinti medencében csupán három sávot tartunk fenn úszásra, a többi hely a fürdőzőké – felelte Böcskey Zsolt.

Balaicz Zoltán közösségi oldalán osztotta meg, augusztus elején Shane Tusup, az év magyarországi úszóedzője (2013, 2014, 2016, 2017), Hosszú Katinka korábbi férje volt a zalaegerszegi uszoda, tanuszoda és városi strand vendége a Csodakaland Tábor szervezésében. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu