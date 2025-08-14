Élmények a belvárosban: a köztemetőre épült strandot még a sztáredző, Shane Tusup is felkereste (galéria)

Palacsinta és lángos illata. Reméltük, hogy mindig működik a „törölközőszéf”, ennek ellenére az értékes tárgyaink otthon pihentek. A tömeg sosem zavart, hiszen annál nagyobb esély volt egy régi ismerőssel találkozni, vagy ellenkezőleg: az ismeretlenekkel randizgatni. Jól ismertük a mindig visszatérő „arcokat”. Hiába, a zalaegerszegi városi strand közösségének is megvolt a magja, ahogy a focibajnokságok és tengók, röplabdázók „legendái” jöttek velünk szembe az utcán. Nem féltünk a víztől, a 13 fokos medencébe ugyanúgy fejest ugráltunk, ahogy a forró betonon caplattunk jégkrémért. S persze volt, aki nem tartotta be a szabályt, hanem a korláton keresztül merült el: a „Medencébe lépni csak lábmosón keresztül szabad!” felirat ellenére. Imádtuk a benti medencét, s kit zavart, ha ránk sípoltak fröcskölés és ugrálás miatt. A szaunát kevesebbszer, a gőzfürdőt annál többször használtuk. Egyet utáltunk, hajat szárítani és vizesen a fapadokon ülni. De az emeleti kozmetikába, fodrászhoz uszodán kívül is szívesen jártunk.

A Zalaegerszegi Városi Strand a helyiek kedvence elsősorban.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Megfakult emlékek, újjáépült környezet

Az emlékek idővel megkoptak, ahogy az uszoda csempéi és a kinti medence lépcsői is. Aztán jött a bezárás, átépítés, újranyitás. Korábbi cikkünkben a múltról így olvashatunk: „Az uszodához tartozó városi strand története egyébként 1949-ig nyúlik vissza, ekkor vették tervbe először a kialakítását. A konkrét helyszínt csak 1954-ben határozták meg, a választás pedig a régi, lezárt köztemető helyére esett. Ez a terület elég nagy volt, ráadásul a város központjában állt, így könnyen elérhető volt a lakosok számára. A strand végül 1956-ban nyílt meg, 50x20 méteres úszómedencével, valamint egy gyerekmedencével.”

A napokban járt a Zalaegerszegi Városi Strand vendégeként a városban az amerikai sztáredző, Shane Tusup

Fotó: Katona Tibor / Forrás: zalaegerszeg.hu

Amerikai sztáredző a Zalaegerszegi Városi Strand vendége

A héten különösen kedvező az időjárás, tombol a nyár, a családok, fiatalok s a nyugdíjasok hűsölni vágynak. Böcskey Zsolt, az uszodát és városi standot, valamint a Gébárti Tóstrandot és az Aquacityt működtető Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetője lapunk érdeklődésére elmondta: kiemelkedően jól indult a nyár, csúcsot döntött a látogatók száma az első 3-4 hétben, majd jött a szeszélyes és rossz idő. Remélik, hogy augusztus végéig ismét telt házzal üzemelhetnek.