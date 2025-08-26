Rombolás
Vandálok az iskolában – kinyírták a növényeket, de a pedagógusok nemes bosszút esküdtek
A vandálok köztünk járnak. Nemrégiben ismeretlenek tönkretettek egy fiatal fát és a gyerekek magaságyásai mellett virító két napraforgót a zalaapáti iskolában.
Az intézmény pedagógusai értetlenül állnak a történtek előtt, hiszen mint írták posztjukban: "Ezek a növények nemcsak díszítették a környezetünket, hanem gyermekeinknek is példát mutattak: hogyan kell gondoskodni, óvni és örülni a természet apró csodáinak". A szándékot nem értik, de ígérik, pótolják a növényeket, mert – ahogyan fogalmaztak – "mi abban hiszünk, hogy a szeretet és a gondoskodás mindig újra kihajt".
