Rombolás

2 órája

Vandálok az iskolában – kinyírták a növényeket, de a pedagógusok nemes bosszút esküdtek

Címkék#Gábor Áron Általános iskola#Zalaapáti#rongálás

A vandálok köztünk járnak. Nemrégiben ismeretlenek tönkretettek egy fiatal fát és a gyerekek magaságyásai mellett virító két napraforgót a zalaapáti iskolában.

Péter B. Árpád

Az intézmény pedagógusai értetlenül állnak a történtek előtt, hiszen mint írták posztjukban: "Ezek a növények nemcsak díszítették a környezetünket, hanem gyermekeinknek is példát mutattak: hogyan kell gondoskodni, óvni és örülni a természet apró csodáinak". A szándékot nem értik, de ígérik, pótolják a növényeket, mert – ahogyan fogalmaztak – "mi abban hiszünk, hogy a szeretet és a gondoskodás mindig újra kihajt". 

Hogy kinek s mit ártottak a növények, egyelőre rejtély.
Forrás: Gábor Áron Általános Iskola 

 

 

