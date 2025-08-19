1 órája
Mindent elnyertek, amit csak tudtak: éremeső a zalai dalosoknál, akiket a neves gyűjtő is többször felkészített
A közelmúltban találkoztunk az egyik próba előtt. Az asztalon előkészítve az idei év összes szakmai elismerése, a 36 éves gellénházi Vajda József Népdalkör valóban remekelt. Mindez a jó torkú és nem mellesleg kitartó énekeseknek, valamint Kulcsárné Csejtei Marianna művészeti vezetőnek köszönhető, aki idén rangos állami kitüntetést vehetett át a Zala vármegyében végzett munkájáért.
Kulcsárné Csejtei Marianna, Kovács Ferencné, Lovrekné Ruzsics Julianna, Horváth Jánosné, Botár Erzsébet, Lóránt Kristófné, Molnár Józsefné, Igazi Sándor, Gergye László, Rózsás Antal és Vizlendvai László.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
A márciusban kapott Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetés mellett a Vajda József Népdalkör idei elismerései: Arany Páva Országos Népzenei Minősítőn elért Aranypáva fokozat (Gellénháza), immáron tizenegyedik alkalommal; a KÓTA Aranypáva Népzenei Gála (Alsópáhok) minősítésen pedig az Aranypáva Nagydíj, ezen a versenyen először vettek részt. Mindezek mellé kiérdemelték a „Gellénházáért” díjat is, amit a falunapon vehettek át. Sok munka, gyakorlás, ez a titka mindennek. No meg persze az az összetartás és vidám hangulat, ami jellemezte a beszélgetésünket is. Annyit azért elöljáróban hozzátettek, elértek mindent, amit szerettek volna, hiszen koruknál fogva – 68-85 év közöttiek – nem biztos, hogy versenyeznének már a közeljövőben. Nekik a hagyományápolás a cél, s nem a díjeső, mondta Kulcsárné Csejtei Marianna. Abban egyetértettek, 36 év egy ember életében is nagy idő. S megtisztelő számukra, hogy a család hozzájárulásával felvehettek Vajda József zalai népdalgyűjtő, zenepedagógus nevét.
– Nagyon büszkék vagyunk, hogy ismerhettük őt, sokszor segített a felkészülésben. 2001 decemberében vettük fel tiszteletből a nevét. Minket ez a név kötelez, nem könnyű ennyi év után megtartani a színvonalat, kihívás, de elkötelezettek vagyunk – felelte mosolyogva a művészeti vezető, aki 11 zalai népdalkört vezetett a 36 év alatt. Sosem rivalizáltak egymással, folyamatosan tartják a kapcsolatot.
A társaság kicserélődött, megfogytak, s azt sajnálják csak, hogy a fiatalok nem tobzódnak a művelődési házban található próbatermük előtt. Pedig Zalában kettőezer általános és középiskolás énekel népdalt. Régebben még gyerekek kísérték citerával a gellénháziakat. A két alapítótag, Vizlendvai László és Kulcsárné Csejtei Marianna mellé később csatlakoztak a dalosok, ki több évtizede, valaki pár éve. Köztük legrégebben érkezett Molnár Józsefné.
– Nagyon szép idők voltak, a bányász szakszervezet támogatott minket, számos általuk szervezett amatőr művészeti találkozóra utaztunk, Miskolcig, Salgótarjánig, Kazincbarcikáig is eljutottunk, Tatabányára ugyancsak sokat jártunk. Nagyon sajnálom azokat, akik elhunytak vagy kiléptek, ők mindannyian közénk tartoznak most is.
– Mi az együttműködésünk titka? Talán maga a közösség, a jó társaság, s az, hogy nyugdíjasként tartozunk valahova – mondta Lovrek Jutka, akinek a kislányát tanította Kulcsárné Csejtei Marianna, s ő is akkor kapott kedvet a próbákhoz, fellépésekhez. – Először súgó voltam, aztán valahogy színpadra kerültem. Figyeljük más dalkörök tevékenységét, Alsópáhokon nagyon jó érzés volt a többi, magas színvonalú együttessel részt venni a versenyen. Megtisztelő, hogy egy ilyen közösséghez tartozunk.
A Vajda József Népdalkör tagjai szinte egy család
Kovács Ferencné tősgyökeres gellénházi, régebben énekelt, kicsit abbahagyta, majd visszatért. Botár Erzsébet Zalaegerszegről érkezik a próbákra, immáron 11 éve. Ságodon keresztül vitt az útja az olajos település népdalköréhez. Jelenleg a Szarkaláb táncegyüttesben táncol. Lóránt Kristófné 2012 óta jár ide, imádja a közösséget. A novai aratóversenyen többször nyertek vezetésével első díjat. Horváth Jánosné Lickóvadamoson lakik, négy éve erősíti a csapatatot. Unokái sokáig citeráztak, Bázakerettyén is énekelt velük, több helyen kísérték Kulcsárné Csejtei Marianna csoportjait. Büszkén meséli, a színjátszás sem áll távol tőle, számos fellépést tudhat maga mögött.
Sajnos, a fiatalokon kívül a férfiak ugyancsak megfogyatkoztak, jelenleg négyen vannak, de kitartanak. Régebben Aranypáva-díjas férfikara is volt a településnek. A korelnök, a 85 éves Gergye László 2010-ben csatlakozott hozzájuk, mint mondja, bizonyára ez tartja fiatalon. Sokáig vigyázott az unokákra, mikor elköltöztek, akkor jött el az ő ideje. A „legfiatalabb” úriember 6-7 éve tag, Igazi Sándor régebben saját kedvtelésére énekelt, most azért keményebb munka vár rá a próbák során. Az ugyancsak gellénházi Rózsás Antal 22 éve a dalkör tagja, a férfikarba jelentkezett először. Az egyesület elnöke, Vizlendvai László csak jót tud mondani, kiválóan érzik magukat a hölgykoszorúban. Nagyon büszke az egykori férfikarra, többször úgy mutatták be őket a fellépéseken, mint az ország egyik legjobb férfi együttesét.
Kulcsárné Csejtei Marianna végül hozzátette, próbálnak megújulni, például népszokásokat, jeleneteket visznek az előadásokba, nem csak énekelnek. Sőt, van, mikor táncra perdülnek, igaz, most már ritkábban.
- A gellénházi falunapon a régi vásárok hangulatát idézték meg,
- majd az augusztus 20-i ünnepségre e naphoz méltó népi játékkal készülnek.
A tavalyi 35 éves jubileumra CD-t állítottak össze a naptári évet felölelő népszokásokból.
