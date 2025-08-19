Mindent elnyertek, amit csak tudtak: éremeső a zalai dalosoknál, akiket a neves gyűjtő is többször felkészített

A márciusban kapott Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetés mellett a Vajda József Népdalkör idei elismerései: Arany Páva Országos Népzenei Minősítőn elért Aranypáva fokozat (Gellénháza), immáron tizenegyedik alkalommal; a KÓTA Aranypáva Népzenei Gála (Alsópáhok) minősítésen pedig az Aranypáva Nagydíj, ezen a versenyen először vettek részt. Mindezek mellé kiérdemelték a „Gellénházáért” díjat is, amit a falunapon vehettek át. Sok munka, gyakorlás, ez a titka mindennek. No meg persze az az összetartás és vidám hangulat, ami jellemezte a beszélgetésünket is. Annyit azért elöljáróban hozzátettek, elértek mindent, amit szerettek volna, hiszen koruknál fogva – 68-85 év közöttiek – nem biztos, hogy versenyeznének már a közeljövőben. Nekik a hagyományápolás a cél, s nem a díjeső, mondta Kulcsárné Csejtei Marianna. Abban egyetértettek, 36 év egy ember életében is nagy idő. S megtisztelő számukra, hogy a család hozzájárulásával felvehettek Vajda József zalai népdalgyűjtő, zenepedagógus nevét.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

– Nagyon büszkék vagyunk, hogy ismerhettük őt, sokszor segített a felkészülésben. 2001 decemberében vettük fel tiszteletből a nevét. Minket ez a név kötelez, nem könnyű ennyi év után megtartani a színvonalat, kihívás, de elkötelezettek vagyunk – felelte mosolyogva a művészeti vezető, aki 11 zalai népdalkört vezetett a 36 év alatt. Sosem rivalizáltak egymással, folyamatosan tartják a kapcsolatot.

A társaság kicserélődött, megfogytak, s azt sajnálják csak, hogy a fiatalok nem tobzódnak a művelődési házban található próbatermük előtt. Pedig Zalában kettőezer általános és középiskolás énekel népdalt. Régebben még gyerekek kísérték citerával a gellénháziakat. A két alapítótag, Vizlendvai László és Kulcsárné Csejtei Marianna mellé később csatlakoztak a dalosok, ki több évtizede, valaki pár éve. Köztük legrégebben érkezett Molnár Józsefné.

– Nagyon szép idők voltak, a bányász szakszervezet támogatott minket, számos általuk szervezett amatőr művészeti találkozóra utaztunk, Miskolcig, Salgótarjánig, Kazincbarcikáig is eljutottunk, Tatabányára ugyancsak sokat jártunk. Nagyon sajnálom azokat, akik elhunytak vagy kiléptek, ők mindannyian közénk tartoznak most is.