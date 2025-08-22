Sztárok és különleges vadételek az ősz legnagyobb zalai fesztiválján - mutatjuk a részleteket! (videó)

A rendezvénysorozat szüreti fesztivállal kezdődött 2008-ban. Később azonban tematikát váltottak, mert olyan programot kívántak létrehozni, amely a szegedi halászléfesztiválhoz vagy a békéscsabai kolbásztöltő-fesztiválhoz hasonlóan valóban unikális és teljes mértékben a városra, Zalára jellemző, beszélt az előzményekről Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. Zala vármegye az ország egyik legerdősültebb területe, egyharmadát erdő borítja. Emellett jelentős vadgazdálkodással rendelkezik, és vadállománya mellett híres vadgasztronómiájáról is. Mindezen adottságok a Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték létrejöttét hozták, mondta a polgármester.

Vadpörkölt- és Borfesztivál. A sajtótájékoztató résztvevői: balról Tálas Gergő, Ruzsicska Zsolt (Zsákutca Bisztró), Farkas Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója, Tompa Gábor fesztiváligazgató, Havasi Bálint főigazgató, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Mateisz Roland, a Hungast területi vezetője, mellette Dippold Márton kabinetfőnök, elöl Csabai-Kustán Tímea, Kovács-Kustán Andrea (Kiskondás Étterem) és Weisz Alexandra nemzetközi és szervezési szakreferens

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Vadpörkölt- és Borfesztivál – idén 14 testvérvárosból érkezik küldöttség

A város legnépszerűbb rendezvénye lett, annyira, hogy a testvérvárosok delegációi is ezt választják az Egerszeg fesztivál helyett. Így adódott az, hogy jó néhány éve már a Vadpörkölt és Borfesztiválon köszöntik őket, ami már külön eseményé nőtte ki magát a nagyrendezvényen belül. Idén 14 testvérváros küldöttségét fogadják, jelezte a polgármester. Mint mondta, bízik abban, hogy ezúttal is nagy sikert arat a Vadpörkölt- és Borfesztivál. Sok turistát vonz majd, akik a város hírét úgy vihetik magukkal, hogy Zalaegerszeg igenis a vadgasztronómia fővárosa. A továbbiakban a programot ismertette.

Fesztiválnyitó felvonulás, jótékonysági vadfőzés

Felvezető rendezvényként szeptember 4-én, csütörtökön 17 órakor kiállítás nyílik. Az érdeklődők dr. Kun Edit vadász és természetfestő festményeit tekinthetik meg a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A fesztiválnyitó felvonulás szeptember 5-én, pénteken 16 órakor kezdődik.

A városházától indul a menet,

fúvósok, a zalai 47-es honvéd hagyományőrzők,

vadászok, méhészek és a testvérvárosok delegációinak részvételével,

a Kossuth Lajos utcán át a Széchenyi téri nagyszínpadig, ahol megnyitják a Vadpörkölt- és Borfesztivált.

A jótékonysági vadfőzés szeptember 6-án 9 órakor veszi kezdetét. Helyszíne a városháza előtti tér, a mellette lévő parkoló és a Kisfaludy utca Kossuth és Ady utca között szakasza. Több mint 80 csapat főz, a csapattagok számát tekintve több mint 600-an főznek, illetve kínálják ételeiket. A jótékonysági vadfőzés bevételével idén az Egészséges Zalaegerszeg Programot, valamint az állatmentést támogatják majd. Szombaton 17 órakor lesz a vadászkutya-felvonulás, amelyen más ebek is részt vesznek.