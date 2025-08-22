1 órája
Sztárok és különleges vadételek az ősz legnagyobb zalai fesztiválján - mutatjuk a részleteket! (videó)
Zalaegerszeg legjelentősebb gasztronómiai és kulturális eseményét szeptember 5-7-e között rendezik meg. A Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték által ismét a vadgasztronómia költözik be a zalai megyeszékhelyre. A nagyszabású jótékonysági vadfőzéssel ezúttal két célt támogatnak és a testvérvárosok delegációit is fogadják, hangzott el a résztvevő szervezetek körében pénteken tartott sajtótájékoztatón a városházán.
A rendezvénysorozat szüreti fesztivállal kezdődött 2008-ban. Később azonban tematikát váltottak, mert olyan programot kívántak létrehozni, amely a szegedi halászléfesztiválhoz vagy a békéscsabai kolbásztöltő-fesztiválhoz hasonlóan valóban unikális és teljes mértékben a városra, Zalára jellemző, beszélt az előzményekről Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. Zala vármegye az ország egyik legerdősültebb területe, egyharmadát erdő borítja. Emellett jelentős vadgazdálkodással rendelkezik, és vadállománya mellett híres vadgasztronómiájáról is. Mindezen adottságok a Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték létrejöttét hozták, mondta a polgármester.
Vadpörkölt- és Borfesztivál – idén 14 testvérvárosból érkezik küldöttség
A város legnépszerűbb rendezvénye lett, annyira, hogy a testvérvárosok delegációi is ezt választják az Egerszeg fesztivál helyett. Így adódott az, hogy jó néhány éve már a Vadpörkölt és Borfesztiválon köszöntik őket, ami már külön eseményé nőtte ki magát a nagyrendezvényen belül. Idén 14 testvérváros küldöttségét fogadják, jelezte a polgármester. Mint mondta, bízik abban, hogy ezúttal is nagy sikert arat a Vadpörkölt- és Borfesztivál. Sok turistát vonz majd, akik a város hírét úgy vihetik magukkal, hogy Zalaegerszeg igenis a vadgasztronómia fővárosa. A továbbiakban a programot ismertette.
Fesztiválnyitó felvonulás, jótékonysági vadfőzés
Felvezető rendezvényként szeptember 4-én, csütörtökön 17 órakor kiállítás nyílik. Az érdeklődők dr. Kun Edit vadász és természetfestő festményeit tekinthetik meg a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A fesztiválnyitó felvonulás szeptember 5-én, pénteken 16 órakor kezdődik.
A városházától indul a menet,
- fúvósok, a zalai 47-es honvéd hagyományőrzők,
- vadászok, méhészek és a testvérvárosok delegációinak részvételével,
a Kossuth Lajos utcán át a Széchenyi téri nagyszínpadig, ahol megnyitják a Vadpörkölt- és Borfesztivált.
A jótékonysági vadfőzés szeptember 6-án 9 órakor veszi kezdetét. Helyszíne a városháza előtti tér, a mellette lévő parkoló és a Kisfaludy utca Kossuth és Ady utca között szakasza. Több mint 80 csapat főz, a csapattagok számát tekintve több mint 600-an főznek, illetve kínálják ételeiket. A jótékonysági vadfőzés bevételével idén az Egészséges Zalaegerszeg Programot, valamint az állatmentést támogatják majd. Szombaton 17 órakor lesz a vadászkutya-felvonulás, amelyen más ebek is részt vesznek.
A Göcseji Múzeum vadászati gyűjteményét mutatja be
A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága két évvel ezelőtt kapcsolódott be a Vadpörkölt- és Borfesztiválba, mert lehetőséget láttak benne, hogy nagyközönség előtt népszerűsítsék Zalaegerszeg és Zala megye kulturális örökségét, mondta Havasi Bálint főigazgató. Idén a Göcseji Falumúzeumban a Kállay-gyűjtemény vándorkiállítással várják az érdeklődőket. A Göcseji Múzeum pedig egy múzeumpedagógiai csapattal állít ki standot a fesztiválon, ahol a megye élővilágát és a múzeum vadászathoz kapcsolódó gyűjteményét mutatják be. A jótékonysági vadfőzésen idén is főzni fognak.
Saját standdal éttermek is részt vesznek a fesztiválon
A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Vármegyei Igazgatóság hungarikum játékteret állít ki az Európa térre. A Vadpörkölt- és Borfesztiválhoz idén hét étterem kapcsolódik, de nemcsak helyben kínálnak majd vadételeket, hanem a jótékonysági vadfőzésen is jelen lesznek saját standdal, ismertette Tompa Gábor fesztiváligazgató. A vadételeken kívül más is szerepel majd a kínálatban, idén töltött káposztával és vadgombóccal várják az érdeklődőket a Dísz téren. Kiemelte: a polgármester és közvetlen munkatársai lobbitevékenységének köszönhető, hogy évről évre egyre nagyobb és egyre erősebb lehet a fesztivál. Megteremtik a forrást, amely ennek a rendezvénynek is fundamentuma. Mint mondta, a nagy zenekarokat már januárban, februárban lekötötték. A Margaret Island, ByeAlex és a Slepp, Hooligans, Konyha és Pély Barna mellett zalaegerszegi és zalai zenekarok is fellépnek. Végül arra hívta fel a figyelmet, hogy az augusztus 30-án lesz a Sohollári Vadászati Évadnyitó, ahova szintén érdemes kilátogatni.