Sokkoló találkozás egy vaddisznócsordával Zalában (videó)

A vaddisznócsorda éjszaka Zalaegerszeg határában az út mentén tűnt fel. Egy kisteherautó sofőrje rögzítette azt, ahogy a vaddisznók össze-vissza rohangálnak az úton. Az internetes szakirodalom szerint, ha vaddisznókkal futunk össze, soha ne vesztegessük az időt arra, hogy megpróbáljuk felmérni hányan vannak és milyen összetételben. Ne vegyünk fel számukra fenyegető viselkedést azzal, hogy elindulunk feléjük. Fontos, hogy ne álljuk útjukat, ne szorítsuk be őket olyan helyre, ahol nem tudnak elmenekülni. A sofőr jól vizsgázott, hiszen végig az autójában maradt, míg az állatok eltűntek a bokros területen.