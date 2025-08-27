augusztus 27., szerda

1 órája

Sokkoló találkozás egy vaddisznócsordával Zalában (videó)

Címkék#Zaol videó#vaddisznócsorda#TikTok

Vaddisznók sokasága lepte el Zalaegerszeget – ezt örökítették meg egy TikTok videóban. A sokkoló látvány éjszaka fogadta emberünket, aki higgadt maradt.

Benedek Bálint
Sokkoló találkozás egy vaddisznócsordával Zalában (videó)

Ha a vaddisznó meglódul nem állítja meg semmi

Fotó: Szabó-Simon Bernadett/Olvasó

A vaddisznócsorda éjszaka Zalaegerszeg határában az út mentén tűnt fel. Egy kisteherautó sofőrje rögzítette azt, ahogy a vaddisznók össze-vissza rohangálnak az úton. Az internetes szakirodalom szerint, ha vaddisznókkal futunk össze, soha ne vesztegessük az időt arra, hogy megpróbáljuk felmérni hányan vannak és milyen összetételben. Ne vegyünk fel számukra fenyegető viselkedést azzal, hogy elindulunk feléjük. Fontos, hogy ne álljuk útjukat, ne szorítsuk be őket olyan helyre, ahol nem tudnak elmenekülni. A sofőr jól vizsgázott, hiszen végig az autójában maradt, míg az állatok eltűntek a bokros területen.

