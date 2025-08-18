Sci-fibe illő megoldás vadbalesetek ellen – fényvisszaverő agancsok a sötét erdőkben

Finnország Lappföldjének hatalmas vadonjában pont ugyanazzal a problémával küzdenek, mint a zalai utakon: a vadbalesetek számának csökkentése, a vadállomány megfelelő védelme a modern kori közlekedés ellen. A finneknél, óvatos becslések szerint, évente közel 4000 rénszarvas esik áldozatául a járművekkel való találkozásnak.

Zalában sűrű a vadbalesetek előfordulása a figyelmeztetések ellenére is.

Fotó: joruba / Forrás: Getty images

Kreatív megoldásnak indult, de túl szépnek bizonyult, hogy igaz legyen a vadgázolások csökkentésére

A vadgázolás problémájának kreatív megoldásaként a fifikás finnek kísérleteket végeztek: a rénszarvasok agancsait fényvisszaverő festékkel kezelték, így akár az éjszakai erdőben vagy úton is látványos megjelenést kölcsönözve nekik. Az ötlet egyszerű, mégis nagy reményeket fűztek hozzá, ráadásul az autósok is elkezdtek megbarátkozni a szürreális képpel, amikor mint egy fantasy film főszereplője, előbukkant a világító agancsú rénszarvas az erdőből. A kezdeményezés közel sem volt sikeres. A festék gyakran lepattogzott, a rénszarvasok letépték magukról, és az autósok néha azt hitték, vicces gyalogosok szédelegnek az úton. Így Lappföldön egy applikáció vált be leginkább, amely olyan interaktív rénszarvas-figyelmeztető alkalmazás, ahol a sofőrök a mobiltelefonjuk képernyőjét megérintve regisztrálhatják az általuk látott rénszarvasokat, és figyelmeztetéseket kaphatnak, ha olyan területhez közelednek, ahol rénszarvasokat láttak.

A finn fényvisszaverő agancsok nem váltak be, a rénszarvasok ösztönösen leradírozták a fák törzsén a festéket.

Fotó: ANNE OLLILA/Lehtikuva / Forrás: AP

De mi a helyzet a zalai utakon?

Győrvári Attila vármegyei fővadász szerint nálunk hatásos módszerként egy dolog vált be: a kék prizma. Fotó: ZH-Archívum

És bár nálunk nincsenek rénszarvasok, a zalai autósok is hasonló kihívásokkal szembesülnek az utakon, sőt, vannak olyan útszakaszok, amelyeket sokan egyenesen kerülnek is a vadbalesetek sűrűbb előfordulása miatt. Bevallom, fogalmam sincs, hogy Finnországban milyen módon kivitelezték ezt, figyelembe véve, hogy a jószágokat egyenként meg kell fogni, el kell végezni a festést, majd azt is lesni kell, amikor az adott állat – a természet rendje szerint – leveti az agancsát… - állapítja meg Győrvári Attila vármegyei fővadász, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Vármegyei Területi Szervezetének titkára. - Két életveszélyes helyzet találkozása: az autós üzemmód és a vad kikerülése az útburkolatra. Az ütközések nagyobb része annak tudható be, hogy az autósok nem az útviszonyoknak, időjárási és látási viszonyoknak megfelelően közlekednek. A modern kori autók arra csábítanak, hogy a gyorshajtás élménye megvalósítható. De ha 130-cal repesztünk az erdőn keresztül, egészen biztosan nem tudjuk elkerülni az őzzel, vaddisznóval vagy szarvassal való ütközést. Nálunk hatásos módszerként egy dolog vált be: a kék prizma, amely egy magyar fejlesztésű, viszonylag olcsó vadriasztó eszköz. A közútkezelővel egyeztetve fehér oszlopokat telepítettünk bizonyos utak mellé.