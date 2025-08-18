2 órája
Sci-fibe illő megoldás vadbalesetek ellen – fényvisszaverő agancsok a sötét erdőkben
A finn erdők sötétjében kísérteties fények villantak fel – nem ufók, hanem fényvisszaverő festékkel kezelt rénszarvasagancsok. A vadbalesetek megelőzésére indított különös kísérlet célja szerint az állatok jobban láthatóak lennének az autósok számára a vadbalesetek elkerülése érdekében. Bár a látvány megdöbbentő volt, a gyakorlatban nem vált be. A zalai utakon is keresik a megoldásokat.
Finnország Lappföldjének hatalmas vadonjában pont ugyanazzal a problémával küzdenek, mint a zalai utakon: a vadbalesetek számának csökkentése, a vadállomány megfelelő védelme a modern kori közlekedés ellen. A finneknél, óvatos becslések szerint, évente közel 4000 rénszarvas esik áldozatául a járművekkel való találkozásnak.
Kreatív megoldásnak indult, de túl szépnek bizonyult, hogy igaz legyen a vadgázolások csökkentésére
A vadgázolás problémájának kreatív megoldásaként a fifikás finnek kísérleteket végeztek: a rénszarvasok agancsait fényvisszaverő festékkel kezelték, így akár az éjszakai erdőben vagy úton is látványos megjelenést kölcsönözve nekik. Az ötlet egyszerű, mégis nagy reményeket fűztek hozzá, ráadásul az autósok is elkezdtek megbarátkozni a szürreális képpel, amikor mint egy fantasy film főszereplője, előbukkant a világító agancsú rénszarvas az erdőből. A kezdeményezés közel sem volt sikeres. A festék gyakran lepattogzott, a rénszarvasok letépték magukról, és az autósok néha azt hitték, vicces gyalogosok szédelegnek az úton. Így Lappföldön egy applikáció vált be leginkább, amely olyan interaktív rénszarvas-figyelmeztető alkalmazás, ahol a sofőrök a mobiltelefonjuk képernyőjét megérintve regisztrálhatják az általuk látott rénszarvasokat, és figyelmeztetéseket kaphatnak, ha olyan területhez közelednek, ahol rénszarvasokat láttak.
De mi a helyzet a zalai utakon?
És bár nálunk nincsenek rénszarvasok, a zalai autósok is hasonló kihívásokkal szembesülnek az utakon, sőt, vannak olyan útszakaszok, amelyeket sokan egyenesen kerülnek is a vadbalesetek sűrűbb előfordulása miatt. Bevallom, fogalmam sincs, hogy Finnországban milyen módon kivitelezték ezt, figyelembe véve, hogy a jószágokat egyenként meg kell fogni, el kell végezni a festést, majd azt is lesni kell, amikor az adott állat – a természet rendje szerint – leveti az agancsát… - állapítja meg Győrvári Attila vármegyei fővadász, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Vármegyei Területi Szervezetének titkára. - Két életveszélyes helyzet találkozása: az autós üzemmód és a vad kikerülése az útburkolatra. Az ütközések nagyobb része annak tudható be, hogy az autósok nem az útviszonyoknak, időjárási és látási viszonyoknak megfelelően közlekednek. A modern kori autók arra csábítanak, hogy a gyorshajtás élménye megvalósítható. De ha 130-cal repesztünk az erdőn keresztül, egészen biztosan nem tudjuk elkerülni az őzzel, vaddisznóval vagy szarvassal való ütközést. Nálunk hatásos módszerként egy dolog vált be: a kék prizma, amely egy magyar fejlesztésű, viszonylag olcsó vadriasztó eszköz. A közútkezelővel egyeztetve fehér oszlopokat telepítettünk bizonyos utak mellé.
Mit tud ez a viszonylag új, vadbalesetek számát csökkentő módszer?
- A prizma a járművek fényszóróinak fényét oldalirányba, az út menti erdősáv vagy mező felé veri vissza, kékes fényként.
- A kék szín a legtöbb vadfaj (őz, szarvas, vaddisznó) számára szokatlan a természetben, ezért óvatosságra készteti őket.
- A fény „mozgó” hatásúnak tűnik, ahogy az autók közelednek, így a vadak sokszor inkább megállnak, nem rohannak ki az útra.
Zalaegerszegen a Kanizsai úton helyeztek el ilyen eszközöket, a Botfa és Zalaegerszeg közötti részen – folytatja Győrvári Attila. – Tapasztalataink szerint valamelyest csökkentek a vaddal való váratlan találkozások. Láthatóan megváltozott a világ, korábban a növénytermesztés többféle növénykultúrát foglalt magában, és közel sem ekkora nagytáblás monokultúrákban gondolkodtak a gazdálkodók. A zártkertek száma egyre csökken, és helyükre 20-30 éves akácerdők telepedtek meg, amelyeket örömmel vettek birtokba a vadak. Ahol ideális esetben szőlőnek, gyümölcsösnek és egy kisebb házikónak kellene lenni, ott most átláthatatlan akácos van, ami nem vadászterület. Az állatok ez idő alatt megtanulták, hogy ott békén hagyják őket, nyugalom és táplálék is van. Ez pedig azt jelenti, hogy a szaporulat jelentős és számukra a közeli utak nem idegenek, ezért „használják” is azokat.
Akár világító agancs, akár kék prizma – a cél mindenütt ugyanaz: hogy a sofőr és a vad is épségben folytathassa az útját. Az alapvető figyelem és a közlekedési szabályok betartása sok esetben elkerülhetővé teszi a vadbaleseteket.