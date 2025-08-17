Koccanás
Utoléréses baleset a 71-esen – félpályás lezárás a főúton
Összeütközött két személyautó Balatonakarattyán, a 71-es főút belterületi szakaszának 8-as és 9-es kilométerszelvénye között.
Az utoléréses balesethez a balatonfűzfői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik gépkocsit áramtalanították. Az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad a forgalom.
