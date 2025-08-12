1 órája
Négy helyen tart gőzerővel a munka a városban – most tényleg meg kell tervezni az útvonalat! (galériákkal, videóval)
Petőfi, Ady, Gasparich és Tompa. Ezúttal nem híres magyarok neveit soroljuk, hanem azokat a zalaegerszegi utcákat, ahol az elkövetkezendő egy-két hétben biztosan nem tudnak zökkenőmentesen közlekedni. Azonban jó hír, hogy szeptemberig szennyvíz- és ivóvízhálózat újul meg ezeken a szakaszokon.
A Petőfi utcában szegélycsere zajlik, ide sem lehet jelenleg behajtani.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A Zalavíz mellett az önkormányzat is kiveszi részét a munkából, ugyanis szegélycserét végeznek a Petőfi és a Tompa utcában. Fotós kollégánk is felkereste a helyszíneket, mutatjuk, hol tartanak most a kivitelezők. Jó tanács: aki teheti, most keressen más útvonalat az eddig megszokott helyett, hiszen valahol teljes, valahol részleges az útzár.
Zajlik a szegélycsere a Petőfi utcában isFotók: Pezzetta Umberto
Itt tart a szennyvízhálózat csere az Ady utcábanFotók: Pezzetta Umberto
Zajlanak a munkák a Tompa utcábanFotók: Pezzetta Umberto
