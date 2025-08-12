Négy helyen tart gőzerővel a munka a városban – most tényleg meg kell tervezni az útvonalat! (galériákkal, videóval)

A Zalavíz mellett az önkormányzat is kiveszi részét a munkából, ugyanis szegélycserét végeznek a Petőfi és a Tompa utcában. Fotós kollégánk is felkereste a helyszíneket, mutatjuk, hol tartanak most a kivitelezők. Jó tanács: aki teheti, most keressen más útvonalat az eddig megszokott helyett, hiszen valahol teljes, valahol részleges az útzár.