Két párhuzamos utcában zajlanak a felújítások, jól gondolja meg, hogy merre megy! (galéria)

Fontos, hogy jelenleg kettő, sőt – a Tompa utca járdaszegélyét is beleszámítva – három, egymással párhuzamos utcában folyik gőzerővel a munka a nyári időszakban. A kivitelezők igyekeznek még az iskolakezdés előtt befejezni a felújításokat. Ahogy Balaicz Zoltán polgármester a közösségi oldalán közölte, most készítik elő a Kossuth utca újraaszfaltozásának második ütemét a városháza és a posta közötti szakaszon. Bali Zoltán alpolgármester pedig kedden FB-oldalán tájékoztatott arról, hogy újabb mérföldkőhöz érkezett a belvárosi rekonstrukció, így tovább folytatódik az Ady utca felújítása a Kisfaludy és Petőfi utcák közti szakaszon, méghozzá teljes útlezárás mellett.

Útlezárás mellett dolgoznak az Ady utcában, kerüljék el ezt a szakaszt! Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Teljes, majd félpályás útlezárás, kérik a közlekedők türelmét

A polgármester azt írja, 2022-ben megújult az utca teljes ivóvízvezeték-hálózata, az E.ON pedig 2023-ban cserélte ki a gázvezetékeket. Jelenleg a teljes szennyvízelvezető hálózat fog megújulni úgy, hogy lecserélik a víznyelőket, valamint új szegélyeket építenek be. Ezt követően teljes egészében újraaszfaltozzák az útszakaszt, valamint a Petőfi utcai csomópontban egy új gyalogátkelőhely épül. A közlekedőket figyelemre intik, ugyanis az első ütemben várhatóan augusztus végéig tart a teljes útzár, majd azután a szegélycsere miatt félpályás lesz a lezárás.

Az Ady utca folyamatosan szépül. A városvezető nemrég arról számolt be, hogy sorra újulnak meg a régi lakóépületek leromlott homlokzatai, jól halad a HEMO felújítása, valamint az egykori zsinagóga előtti, most már Gábor Miklós nevét viselő tér modernizálása is.