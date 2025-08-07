Felforgatják a közlekedést Zalában – ezeken az utakon indul hamarosan a felújítás

A zaol.hu oldalon nemrég már foglalkoztunk a vármegyében ez évben elkészült, illetve folyamatban lévő útfelújítási munkálatokkal. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályának közlése szerint a felújítások az év második felében tovább folytatódnak, jelenleg összesen hat szakasz áll tervezés, illetve előkészítés alatt, így ezek megvalósítása még az idei esztendőben elkezdődhet.

A hat érintett pont közül az egyik a 7537-es jelű, Borsfa-Lenti összekötő út egy újabb szakasza, ahol az elmúlt évek során számos helyen újult meg a burkolat. Ezúttal az egyik leginkább igénybe vett részen várhatóak munkálatok, vagyis azon a Lenti lentiszombathelyi városrésze és Iklódbördőce között található 1950 méter hosszúságú szakaszon, ahol a Creaton cserépgyár miatt napi szinten 40 tonnás kamionok közlekednek.

Ugyancsak előkészítés alatt áll a 7416-os számú, Lentit Bajánsenyével összekötő út egy újabb szakaszának a felújítása. Ezen az úton szintén történtek az elmúlt évek során felújítások, most a 86-os főút csomópontjától északra található szakaszon, pontosabban a csomópont és Csesztreg között javítják ki 1800 méter hosszban a burkolatot.

Szintén Lenti térségében található a 7426. jelű alsóbbrendű út, amelynek a Kerkabarabás és a 86-os számú főút közötti 1220 méteres szakaszán újul meg a burkolat. Ennek a szakasznak a felújítását korábban is tervezték, ám most sikerült hozzá forrást biztosítani.

Tovább folytatódik a 7539-es számú, azaz Dobrit Csömödérrel összekötő út burkolatának már évekkel ezelőtt elkezdett felújítása. Ezúttal egy két kilométeres szakasz, a Tormafölde és Szécsisziget közötti rész újul meg.

Új burkolatot kap a Sümeg-Zalaegerszeg összekötő út szalapai szakasza is, itt 1140 méteren dolgoznak majd az építők.