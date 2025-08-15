Itt már nincs kátyú és bukkanó, nemsokára új aszfalton járhatunk a 60 fős zalai településre (galéria, videó)

A sajtótájékoztatón elhangzott: a göcseji falvak elérhetőségének szempontjából a választókerület egyik legfontosabb részén folyik most a munka. Vigh László hangsúlyozta, az állami támogatásból megvalósuló útfelújítás régi álma volt az erre közlekedőnek, hiszen balesetveszélyes volt a szakasz. Mórocz József, a Magyar Közút vármegyei igazgatója hozzátette, sokan közlekednek Becsvölgye irányába. A szomszédos településen korábban végeztek útfelújítást, szintén a Magyar Falu Program keretében kül- és belterületen egyaránt. Elmondta, az aszfaltozás legkésőbb hétfőre elkészül, majd kiegészítő munkálatok lesznek még, padkázás, vízelvezetés. Remélhetően jövőre a hiányzó szakasz ugyancsak elkészülhet állami támogatással, így teljesen biztonságos lesz a település megközelíthetősége.

Aszfaltozás a Gombosszegi elágazóban és a település vezető úton.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az útfelújítás régi vágya volt a közösségnek

Némethné Görgőy Zsófia polgármester hozzátette, Gombosszegen jelenleg nincsen eladó ház vagy földterület. A nyugodt és békés település 20 év alatt duplázta meg lakóinak számát, jelenleg hatvanan élnek a faluban. Egyre kevesebb a tősgyökeres, érezhetően kicserélődött, megfiatalodott a lakosság. A magyarok mellett két külföldi család él itt. Év elején a Petőfi utcát tudták felújítani.