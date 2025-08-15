37 perce
Itt már nincs kátyú és bukkanó, nemsokára új aszfalton járhatunk a 60 fős zalai településre (galéria, videó)
A Magyar Falu Program keretében mintegy 100 millió forintos beruházást végez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zalában. A gombosszegi elágazóban folyik az útfelújítás, várhatóan napokon belül végeznek a munkákkal. Összesen 1200 méter hosszan, 6 méter szélességben aszfaltozzák le a településre vezető útszakaszt. A részletekről Vigh László országgyűlési képviselő tartott sajtótájékoztatót pénteken a helyszínen.
A sajtóbejáráson Győrfalvai-Horváth Pál önkormányzati képviselő, Némethné Görgőy Zsófia polgármester, Farkas Ármin jegyző, Mórocz József és Vigh László.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
A sajtótájékoztatón elhangzott: a göcseji falvak elérhetőségének szempontjából a választókerület egyik legfontosabb részén folyik most a munka. Vigh László hangsúlyozta, az állami támogatásból megvalósuló útfelújítás régi álma volt az erre közlekedőnek, hiszen balesetveszélyes volt a szakasz. Mórocz József, a Magyar Közút vármegyei igazgatója hozzátette, sokan közlekednek Becsvölgye irányába. A szomszédos településen korábban végeztek útfelújítást, szintén a Magyar Falu Program keretében kül- és belterületen egyaránt. Elmondta, az aszfaltozás legkésőbb hétfőre elkészül, majd kiegészítő munkálatok lesznek még, padkázás, vízelvezetés. Remélhetően jövőre a hiányzó szakasz ugyancsak elkészülhet állami támogatással, így teljesen biztonságos lesz a település megközelíthetősége.
Az útfelújítás régi vágya volt a közösségnek
Némethné Görgőy Zsófia polgármester hozzátette, Gombosszegen jelenleg nincsen eladó ház vagy földterület. A nyugodt és békés település 20 év alatt duplázta meg lakóinak számát, jelenleg hatvanan élnek a faluban. Egyre kevesebb a tősgyökeres, érezhetően kicserélődött, megfiatalodott a lakosság. A magyarok mellett két külföldi család él itt. Év elején a Petőfi utcát tudták felújítani.
Nemsokára végeznek az útfelújítással Gombosszegnél
