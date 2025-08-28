augusztus 28., csütörtök

Utassy József emlékezete

1 órája

Egy küzdelmes és tartalmas élet ért véget Zalában

Utassy József költő halálának 15. évfordulóján a zalaegerszegi külső kórházban felállított emlékműve előtt koszorúzott dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társaságának elnöke és Bubits Tünde, a Pannon Tükör főszerkesztője szerda délután. Utassy József a Kilencek költőcsoport egyik vezéregyénisége volt.

Zaol.hu

Az irodalmi életbe a Zúg Március című versével robbant be, majd az 1960-as, '70-es évek meghatározó egyéniségévé vált. Sikerei ellenére azonban betegségei, illetve az őt ért támadások miatt nem volt könnyű élete. Felesége zalai kötődése révén Budapestről Rédicsre költöztek a kilencvenes évek közepén, így utolsó éveit Zalában töltötte. Hosszas betegeskedés után 2010-ben a zalaegerszegi külső kórházban érte a halál, ezért határoztak úgy a Pannon Írók Társaságának tagjai, hogy a kórházi épület falán helyeznek el emléktáblát. A domborművet 2014-ben Farkas Ferenc szobrászművész készítette, tájékoztatta lapunkat Bubits Tünde. 

Utassy József költő halála koszorúzás
Dr. Gyimesi Endre és Bubits Tünde emlékezett Utassy József költőre. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

 

 

