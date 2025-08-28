Egy küzdelmes és tartalmas élet ért véget Zalában

Az irodalmi életbe a Zúg Március című versével robbant be, majd az 1960-as, '70-es évek meghatározó egyéniségévé vált. Sikerei ellenére azonban betegségei, illetve az őt ért támadások miatt nem volt könnyű élete. Felesége zalai kötődése révén Budapestről Rédicsre költöztek a kilencvenes évek közepén, így utolsó éveit Zalában töltötte. Hosszas betegeskedés után 2010-ben a zalaegerszegi külső kórházban érte a halál, ezért határoztak úgy a Pannon Írók Társaságának tagjai, hogy a kórházi épület falán helyeznek el emléktáblát. A domborművet 2014-ben Farkas Ferenc szobrászművész készítette, tájékoztatta lapunkat Bubits Tünde.

Dr. Gyimesi Endre és Bubits Tünde emlékezett Utassy József költőre.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap