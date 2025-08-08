augusztus 8., péntek

Dráma a strandon: megmentett egy gyermeket a dunántúli termálfürdőben pihenő katona

Rögtön cselekedett az a szabadnapos katona, aki észrevette, hogy bajban van egy gyermek a dunántúli termálfürdőben. Minderről társportálunk tudósított.

Zaol.hu
Dráma a strandon: megmentett egy gyermeket a dunántúli termálfürdőben pihenő katona

Cseh István őrvezető

Fotó: Luka Dániel / Forrás: honvedelem.hu

Cseh István őrvezető, a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér katonája pihenőidejében a Pápai Gyógy- és Termálfürdő egyik kültéri medencéjénél tartózkodott, amikor észrevette, hogy egy gyermek rohamot kapott, majd a légzése és keringése is leállt. A katona a mentők riasztása közben megkezdte az újraélesztést - közölte a honvedelem.hu. Az életmentő beavatkozás sikeres volt: a kisfiú magához tért, állapota stabilizálódott, és a mentők további ellátásra kórházba szállították.

További részletek a veol.hu cikkében.

 

