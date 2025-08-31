augusztus 31., vasárnap

Nyugati veszély?

1 órája

Újra támadnak az árvaszúnyogok – nem csípnek, de nagyon kellemetlenek

Címkék#Balaton#Keszthely#árvaszúnyog#alga

Szeptemberben újra támadnak az árvaszúnyogok, amelyek tönkretették a főszezont Siófokon, illetve a tó más területein is, írja somogyi testvérportálunk.

Zaol.hu

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közölte, a jelenséget a magas algaszint és a hosszan tartó meleg okozta, ami kedvezően hatott a lárvák tömeges kikelésére. Most pedig jönnek az újabb generációk, s a rajzás a nyugati partvidéken, vagyis Keszthely környékén is érzékelhető lesz. Az árvaszúnyogok ugyan nem csípnek, de jelenlétük szinte lehetetlenné teszi s szabadtéri programokat, főként sötétedés után. Részletek a sonlin.hu-n olvashatók.  

Siófoki rémálom, s ilyet akár a Nyugati-medencében is tapasztalhatunk szeptemberben  
Fotó: Benedek Bálint

A jelenségről portálunk is beszámolt: "A lámpák fényei mágnesként vonzották az apró ártalmatlan rovarokat, amelyek a fehér falakat szőnyegként borították be, szinte olyan volt, mint egy katasztrófafilmben. A parttól mintegy 200 méterre már elviselhetőbb volt a helyzet, de azért ott is szükség volt a legyezőre..."

 

