Újra támadnak az árvaszúnyogok – nem csípnek, de nagyon kellemetlenek

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közölte, a jelenséget a magas algaszint és a hosszan tartó meleg okozta, ami kedvezően hatott a lárvák tömeges kikelésére. Most pedig jönnek az újabb generációk, s a rajzás a nyugati partvidéken, vagyis Keszthely környékén is érzékelhető lesz. Az árvaszúnyogok ugyan nem csípnek, de jelenlétük szinte lehetetlenné teszi s szabadtéri programokat, főként sötétedés után. Részletek a sonlin.hu-n olvashatók.

Siófoki rémálom, s ilyet akár a Nyugati-medencében is tapasztalhatunk szeptemberben

Fotó: Benedek Bálint

A jelenségről portálunk is beszámolt: "A lámpák fényei mágnesként vonzották az apró ártalmatlan rovarokat, amelyek a fehér falakat szőnyegként borították be, szinte olyan volt, mint egy katasztrófafilmben. A parttól mintegy 200 méterre már elviselhetőbb volt a helyzet, de azért ott is szükség volt a legyezőre..."