1 órája
Újra támad a koronavírus! Emelkedik az örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben, Zalában is
A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján. E tendencia figyelhető meg Zalaegerszegen is.
A minták alapján nőtt a koncentrácó Budapesten, az agglomerációban, illetve Egerben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, míg 13 másik helyszínen stagnálás volt jellemző. Csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek, írta az mti. Mindezek alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben, írta az NNGYK.
