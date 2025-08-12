augusztus 12., kedd

Útépítés miatt

57 perce

Újabb forgalomkorlátozás szerdától a Platán soron – jobb elkerülni ezt a csomópontot Zalaegerszegen

Címkék#Platán sor#Gasparich utca#Zalaegerszeg

Szerdától újabb forgalomkorlátozás lép életbe a Platán sor és a Gasparich utca kereszteződésében Zalaegerszegen.

Antal Lívia

Hétfő óta tart az útépítési munka a Gasparich Márk utcában, a Platán sort is érintve. Emiatt augusztus 13–14-én (szerdán és csütörtökön) a Platán sor– Gasparich utca csomópont Landorhegy városrész felé vezető ágát is lezárják a gépjárműforgalom elől.

Augusztus 13–14-én a Platán sor–Gasparich utca csomópont landorhegyi városrész felé vezető ágát is lezárják
Forrás: ZMJV Polgármesteri Hivatala

Kerülő útvonalként a Puskás Tivadar utcát érdemes választani. A forgalomkorlátozás miatt a lakosság és a közlekedők szíves megértését és türelmét kérik, írta közleményében a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki Osztálya.

 

