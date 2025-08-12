Útépítés miatt
57 perce
Újabb forgalomkorlátozás szerdától a Platán soron – jobb elkerülni ezt a csomópontot Zalaegerszegen
Szerdától újabb forgalomkorlátozás lép életbe a Platán sor és a Gasparich utca kereszteződésében Zalaegerszegen.
Hétfő óta tart az útépítési munka a Gasparich Márk utcában, a Platán sort is érintve. Emiatt augusztus 13–14-én (szerdán és csütörtökön) a Platán sor– Gasparich utca csomópont Landorhegy városrész felé vezető ágát is lezárják a gépjárműforgalom elől.
Kerülő útvonalként a Puskás Tivadar utcát érdemes választani. A forgalomkorlátozás miatt a lakosság és a közlekedők szíves megértését és türelmét kérik, írta közleményében a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki Osztálya.
Ezt ne hagyja ki!Kicserélték az ivóvízvezetéket
Tegnap, 14:00
Teljes útzár és forgalomkorlátozás aszfaltozás miatt – erre készülj a következő napokban!
Ezt ne hagyja ki!Beruházás és forgalomkorlátozás
2025.08.08. 14:12
Közlekedők, türelem! Eddig lesz lezárva a forgalmas belvárosi út Zalaegerszegen, mutatjuk, hogy miért (galéria)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre