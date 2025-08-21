Zászlót kapott a Vizslapark – a gyermeki szívnél és léleknél nincsen tisztább és szebb (galéria, videó)

Az önkormányzat Tervezd meg a Vizslapark zászlaját! címmel rajzpályázatot hirdetett gyerekek körében. A beérkezett pályaművek közül választották ki a nyertes alkotást, Rudovics Szófia, az Ady-iskola tanulójának rajzát, amely alapján készült az új zászló.

Az új zászló felvonása előtt a zalaegerszegi Vizslaparkban. Képünkön balról Rudovics Szófia, a rajzpályázat nyertese, Balaicz Zoltán polgármester, Horváth Noémi szervezési szakreferens, Gaál Panna, a rajzpályázat második helyezettje, Bali Zoltán alpolgármester, Pavlovics Szabina kommunikációs szakreferens és Bedő Wanda, a rajzpályázat harmadik helyezettje.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Új zászló a Vizslaparkban

– A városok között Zalaegerszegnek lett a legszebb zászlaja, mert gyermek tervezte, a gyermeki szívnél és léleknél pedig nincsen tisztább és szebb. Egy ilyen zászló mindig hiteles, és biztos mindannyiuk számára fogalmaz meg üzenetet – vélekedett Balaicz Zoltán polgármester az ünnepségen. A Vizslapark saját zászlójának megalkotásáért köszönetét fejezte ki minden közreműködőnek, külön kiemelve Bali Zoltán alpolgármestert, aki ötletgazdája volt a kezdeményezésnek.

A Csillagközi Óvoda gyermekei körtáncot adtak elő az új zászló avatásán

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A vizslaparki identitást erősíti

A Vizslapark népszerű találkozási pont a város szívében, ezért is tartották fontosnak, hogy legyen saját zászlaja. Felújították a zászlótartót, illetve rajzpályázatot hirdettek. Számos kiváló alkotást küldtek be a gyerekek, a zsűrinek ezért nagyon nehéz dolga volt a nyertes pályamű kiválasztásában, hangzott el. Melyik az, ami leginkább jelképezi a Vizslaparkot, melyik adja vissza azt, ahogy a gyerekek, a fiatalok látják a város legnagyobb parkját? Ez volt a kérdés, s így született meg ez a lobogó, ami minden bizonnyal a Vizslapark ékessége lesz, s erre az alkotója is büszke lehet, mondta el Bali Zoltán. Az alpolgármester köszönetét fejezte ki valamennyi közreműködőnek, hozzátéve: az új zászló a helyi, a vizslaparki identitást erősíti majd.

Az ünnepélyes zászlófelvonáson a Csillagközi Óvoda gyermekei adtak műsort, a Zalai Kutyasuli pedig két terápiás kutyusával tartott bemutatót.