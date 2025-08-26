Szombaton már az új teakonyhában serénykednek az aranylakodalmas szakácsok (galéria, videó)

Ezen a hétvégén az új teakonyha első használója egy helyi, aranylakodalmát ünnepelő „fiatal pár” és népes vendégserege lesz, ám már most nagy az érdeklődés a település legújabb szerzeménye iránt. Októberben az egykori általános iskola 1977-ben elballagott nyolcadikos osztálya találkozik majd itt. Nagy Marianna polgármester elmondta, a 750 fős Sárhida élteti a népi gasztronómiai hagyományokat, népszokásokat, így örömmel használják majd a modern eszközökkel felszerelt helyiséget. Sőt, nyári táborokat szeretnének majd a faluban szervezni a társszervezetekkel, társulásokkal karöltve.

Az új teakonyha teljesen modern, öröm lesz itt a főzés és a mosogatás.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az új teakonyha összehozza még jobban a közösséget

Eddig nem volt lehetőség helyben főzni, sütni és mosogatni a családi, baráti vagy falusi rendezvényekre érkezőknek. A teakonyha 3,8 millió forintos támogatásból készült el helyi és környékbeli vállalkozóknak köszönhetően. A gépesítést az önkormányzat vállalta 700 ezer forintból. A politikus elmondta, a kormány a Versenyképes Járások Program segítségével szeretné még élhetőbbé tenni a vidéket, s elősegíteni olyan fejlesztéseket, amit önerőből nem tudnának megvalósítani a települési önkormányzatok, társulások. A program célja a kiegyensúlyozott támogatás. A Zalaegerszegi járás támogatói okleveleit a közelmúltban adták át.