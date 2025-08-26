augusztus 26., kedd

Beruházás Sárhidán

26 perce

Szombaton már az új teakonyhában serénykednek az aranylakodalmas szakácsok (galéria, videó)

A Versenyképes Járások Program első beruházása készült el Sárhidán, amit Nagy Marianna polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő mutatott be a sajtónak. Az új teakonyha 3,8 millió forintból valósult meg, a támogatás mellett az önkormányzat saját forrásból finanszírozta a villanytűzhelyek és konyhai eszközök biztonságos üzemeltetéséhez szükséges elektromos hálózat fejlesztését.

Mozsár Eszter
Szombaton már az új teakonyhában serénykednek az aranylakodalmas szakácsok (galéria, videó)

Nagy Marianna és Vigh László a sajtóbejáráson.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Ezen a hétvégén az új teakonyha első használója egy helyi, aranylakodalmát ünnepelő „fiatal pár” és népes vendégserege lesz, ám már most nagy az érdeklődés a település legújabb szerzeménye iránt. Októberben az egykori általános iskola 1977-ben elballagott nyolcadikos osztálya találkozik majd itt. Nagy Marianna polgármester elmondta, a 750 fős Sárhida élteti a népi gasztronómiai hagyományokat, népszokásokat, így örömmel használják majd a modern eszközökkel felszerelt helyiséget. Sőt, nyári táborokat szeretnének majd a faluban szervezni a társszervezetekkel, társulásokkal karöltve. 

új teakonyha
Az új teakonyha teljesen modern, öröm lesz itt a főzés és a mosogatás. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Az új teakonyha összehozza még jobban a közösséget

Eddig nem volt lehetőség helyben főzni, sütni és mosogatni a családi, baráti vagy falusi rendezvényekre érkezőknek. A teakonyha 3,8 millió forintos támogatásból készült el helyi és környékbeli vállalkozóknak köszönhetően. A gépesítést az önkormányzat vállalta 700 ezer forintból. A politikus elmondta, a kormány a Versenyképes Járások Program segítségével szeretné még élhetőbbé tenni a vidéket, s elősegíteni olyan fejlesztéseket, amit önerőből nem tudnának megvalósítani a települési önkormányzatok, társulások. A program célja a kiegyensúlyozott támogatás. A Zalaegerszegi járás támogatói okleveleit a közelmúltban adták át.

Felavatták az új teakonyhát Sárhidán

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

