1 órája
Új multi a zalai városban – régóta várt élelmiszer-áruház nyit hamarosan (galéria)
Régóta várják a zalaszentgrótiak s a térségben élők, hogy új kereskedelmi üzlet nyisson a városban, mivel most – a multik közül – csak egy Penny Market működik, amely tucatnyi települést szolgál ki. Az új bolt, a tábla tanúsága szerint, a harmadik negyedévben készül el, vagyis közel a start.
Bár nem hivatalos információ, de: Spar nyílik a Zala-parti városban, amelyet egy franchise partner üzemeltet majd. A projekttábla tanúsága szerint a Landa-Immo Kft. beruházásában épül az áruház, amely a régi vasúti ABC helyén nyílik majd. Korábban Baracskai József közösségi oldalán azt közölte: a 700 négyzetméter alapterületű üzlet 15-18 ember számára biztosít munkát. Az eredeti tervek szerint 2024 januárjában nyílt volna meg, de az előkészülteket látva az időpont most már nem lehet oly távoli. A bolt mellett 46 parkolóhelyet alakítanak ki.
Épül a Spar ZalaszentgrótonFotók: Zaol.hu