augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+33
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közel a start

1 órája

Új multi a zalai városban – régóta várt élelmiszer-áruház nyit hamarosan (galéria)

Címkék#élelmiszer üzletlánc#Spar#zalaszentgrót

Régóta várják a zalaszentgrótiak s a térségben élők, hogy új kereskedelmi üzlet nyisson a városban, mivel most – a multik közül – csak egy Penny Market működik, amely tucatnyi települést szolgál ki. Az új bolt, a tábla tanúsága szerint, a harmadik negyedévben készül el, vagyis közel a start.

Péter B. Árpád

Bár nem hivatalos információ, de: Spar nyílik a Zala-parti városban, amelyet egy franchise partner üzemeltet majd. A projekttábla tanúsága szerint a Landa-Immo Kft. beruházásában épül az áruház, amely a régi vasúti ABC helyén nyílik majd. Korábban Baracskai József közösségi oldalán azt közölte: a 700 négyzetméter alapterületű üzlet 15-18 ember számára biztosít munkát.  Az eredeti tervek szerint 2024 januárjában nyílt volna meg, de az előkészülteket látva az időpont most már nem lehet oly távoli. A bolt mellett 46 parkolóhelyet alakítanak ki. 

Hamarosan megnyílik a zalaszentgróti élelmiszer áruház
Forrás:  zaol.hu

Épül a Spar Zalaszentgróton

Fotók: Zaol.hu

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu