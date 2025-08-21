Új multi a zalai városban – régóta várt élelmiszer-áruház nyit hamarosan (galéria)

Bár nem hivatalos információ, de: Spar nyílik a Zala-parti városban, amelyet egy franchise partner üzemeltet majd. A projekttábla tanúsága szerint a Landa-Immo Kft. beruházásában épül az áruház, amely a régi vasúti ABC helyén nyílik majd. Korábban Baracskai József közösségi oldalán azt közölte: a 700 négyzetméter alapterületű üzlet 15-18 ember számára biztosít munkát. Az eredeti tervek szerint 2024 januárjában nyílt volna meg, de az előkészülteket látva az időpont most már nem lehet oly távoli. A bolt mellett 46 parkolóhelyet alakítanak ki.

Hamarosan megnyílik a zalaszentgróti élelmiszer áruház

Forrás: zaol.hu