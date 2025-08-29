augusztus 29., péntek

Andráshidai fejlesztés

48 perce

Biztonságban kelhetnek át a forgalmas úton, új gyalogátkelő a városrészben (galéria, videó)

Zalaegerszeg nyugati kapujában hatalmas a gépjárműforgalom, így ez indokolta az andráshidai fejlesztést. Új gyalogátkelőhely létesült a Körmendi úton, mintegy 19 millió forintból. A részletekről Domján István településrészi önkormányzati képviselő számolt be a helyszínen.

Mozsár Eszter
Sokkal biztonságosabb az átkelés a forgalmas Körmendi úton.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Leginkább délelőtt és délután nő meg a gépjármű-, s azzal együtt a gyalogosforgalom a Gazdaság, a Körmendi és a Kutasi utca találkozásánál. Az önkormányzat saját forrást szánt egy új gyalogátkelőhely létesítésére. A korábbi zebra 10 méterrel odébb, a virágüzlettel szemben volt. Ahogy Domján István fogalmazott, nagyon balesetveszélyes volt korábban az átkelés. Sokan közlekednek erre az iskola, az óvoda, a bölcsőde, illetve a gyógyszertár és az üzletek miatt. 

új gyalogátkelőhely
Domján István (szemben) elmondta, az új gyalogátkelőhely létesítése lakossági kérés is volt. 
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Új gyalogátkelőhely, biztonságosabb közlekedés

A beruházás során a kivitelező Sprint Kft. kialakított középen egy szigetet, ami leszűkíti az utat, így lassabban közelítik meg a járművek ezt a szakaszt. Ezen kívül plusz világítást, villogólámpát kapott az új gyalogátkelőhely – tájékoztatott Domján István. 

Megújult a gyalogátkelő Andráshidán

Fotók: Pezzetta Umberto

A létesítmény lakossági kérésre, valamint a képviselő jelzésére készült el, hiszen iskolaizgatóként is látja, hogy milyen forgalmas ez a rész. 

 

 

