Biztonságban kelhetnek át a forgalmas úton, új gyalogátkelő a városrészben (galéria, videó)
Zalaegerszeg nyugati kapujában hatalmas a gépjárműforgalom, így ez indokolta az andráshidai fejlesztést. Új gyalogátkelőhely létesült a Körmendi úton, mintegy 19 millió forintból. A részletekről Domján István településrészi önkormányzati képviselő számolt be a helyszínen.
Sokkal biztonságosabb az átkelés a forgalmas Körmendi úton.
Leginkább délelőtt és délután nő meg a gépjármű-, s azzal együtt a gyalogosforgalom a Gazdaság, a Körmendi és a Kutasi utca találkozásánál. Az önkormányzat saját forrást szánt egy új gyalogátkelőhely létesítésére. A korábbi zebra 10 méterrel odébb, a virágüzlettel szemben volt. Ahogy Domján István fogalmazott, nagyon balesetveszélyes volt korábban az átkelés. Sokan közlekednek erre az iskola, az óvoda, a bölcsőde, illetve a gyógyszertár és az üzletek miatt.
Új gyalogátkelőhely, biztonságosabb közlekedés
– A beruházás során a kivitelező Sprint Kft. kialakított középen egy szigetet, ami leszűkíti az utat, így lassabban közelítik meg a járművek ezt a szakaszt. Ezen kívül plusz világítást, villogólámpát kapott az új gyalogátkelőhely – tájékoztatott Domján István.
A létesítmény lakossági kérésre, valamint a képviselő jelzésére készült el, hiszen iskolaizgatóként is látja, hogy milyen forgalmas ez a rész.
