Biztonságban kelhetnek át a forgalmas úton, új gyalogátkelő a városrészben (galéria, videó)

Leginkább délelőtt és délután nő meg a gépjármű-, s azzal együtt a gyalogosforgalom a Gazdaság, a Körmendi és a Kutasi utca találkozásánál. Az önkormányzat saját forrást szánt egy új gyalogátkelőhely létesítésére. A korábbi zebra 10 méterrel odébb, a virágüzlettel szemben volt. Ahogy Domján István fogalmazott, nagyon balesetveszélyes volt korábban az átkelés. Sokan közlekednek erre az iskola, az óvoda, a bölcsőde, illetve a gyógyszertár és az üzletek miatt.

Domján István (szemben) elmondta, az új gyalogátkelőhely létesítése lakossági kérés is volt.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Új gyalogátkelőhely, biztonságosabb közlekedés

– A beruházás során a kivitelező Sprint Kft. kialakított középen egy szigetet, ami leszűkíti az utat, így lassabban közelítik meg a járművek ezt a szakaszt. Ezen kívül plusz világítást, villogólámpát kapott az új gyalogátkelőhely – tájékoztatott Domján István.