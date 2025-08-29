17 perce
Megnyílt a Zöldike: 28 apróság zengi be az új bölcsődét Keszthelyen
Keszthelyen átadták a város legújabb köznevelési beruházását. Az új bölcsőde Keszthelyen a férőhelyhiányt enyhíti, és 28 kisgyermek számára biztosít modern, biztonságos környezetet.
Keszthelyen hivatalosan is átadták a város új bölcsődéjét, amely a bölcsődei férőhelyek évek óta fennálló hiányára ad megoldást. A beruházás a „Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen” című pályázat keretében valósult meg, 420 millió forint, 100 százalékos támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós forrásból. Az új bölcsőde Keszthelyen hétfőtől várja a legkisebbeket.
A városban eddig egyetlen, önkormányzati fenntartású, 72 férőhelyes bölcsőde működött. A növekvő igények miatt azonban szükségessé vált egy új intézmény létrehozása. Az új bölcsőde a Kísérleti utca 11. szám alatti önkormányzati ingatlanon épült fel, két csoportszobával és 28 férőhelyes kapacitással.
A projekt részeként nemcsak az épület valósult meg, hanem a hozzá kapcsolódó kültéri környezet is: játszókert, udvari játékok, párakapu és új növényzet teszi teljessé a gyermekek számára barátságos környezetet. Az építkezés során külön figyelmet fordítottak a fizikai és az infokommunikációs akadálymentesítésre is.
A műszaki átadás 2025. május 5-én történt meg, az épület pedig 2025. július 24-én kapta meg a jogerős használatbavételi engedélyt, hivatalos átadásra augusztus 28-án került sor. Az intézmény a Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde – Zöldike Bölcsőde részeként működik majd, és 2025 szeptemberétől várja az első 28 kisgyermeket.
A fejlesztés az RRF-1.1.2-21-2023-00196 azonosítószámú projekt részeként, Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében valósult meg.