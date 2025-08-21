Szabadnapos zalai tűzoltók hősies helytállása – életüket nem féltve segítettek

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül tűzoltó ezredessé léptette elő Szabó István alezredest, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesét. Novák András tűzoltó főhadnagy, a nagykanizsai hivatásos tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztje és Bakonyi Balázs tűzoltó főtörzsőrmester, a zalakarosi katasztrófavédelmi őrs gépjárművezetője dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagytól pedig Hősies Helytállásért elismerést vehetett át.

Szabadnapos tűzoltók kezdték el oldani a tüzet

A két zalai tűzoltó szabadnapján Balatonfenyvesen tartózkodott, ahol füstöt észlelt. A helyszínre érve azt tapasztalták, hogy egy nyaraló tetőtere teljes terjedelmében ég, továbbá lángokban áll a hozzáépített műhely és garázs is. A tűz már a környező épületekre, melléképületekre, garázsokra és fatárolókra is átterjedt. A tűzoltók intézkedtek az érintett ingatlanok áramtalanításáról és a gáz elzárásáról. Ekkor már a hőhatástól elpattant tetőcserepek hullottak az udvarra, majd egy gázpalack is felrobbant. A zalai lánglovagok egy kerti slaggal igyekeztek megakadályozni a tűz továbbterjedését, valamint azt, hogy a lemezgarázs megolvadjon. Miközben folyamatosan hűtötték, a tűz- és robbanásveszélyes anyagokat kihordták a garázsból. Ekkor érkezett a helyszínre az első hivatásos tűzoltóegység, amelyet tájékoztattak az elvégzett feladatokról és a tűz terjedéséről. Segítettek sugarat szerelni és oltani, majd a megmaradt értékek mentésében is közreműködtek.