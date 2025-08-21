1 órája
Szabadnapos zalai tűzoltók hősies helytállása – életüket nem féltve segítettek
Az államalapítás, valamint Szent István király napja alkalmából kedden ünnepi állománygyűlést tartottak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Az eseményen elismeréseket, kitüntetéseket és jutalmakat adtak át, amelyekből zalai tűzoltók is részesültek.
A szabadnapos tűzoltók hősiesen helytálltak
Fotó: FXQuadro
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül tűzoltó ezredessé léptette elő Szabó István alezredest, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesét. Novák András tűzoltó főhadnagy, a nagykanizsai hivatásos tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztje és Bakonyi Balázs tűzoltó főtörzsőrmester, a zalakarosi katasztrófavédelmi őrs gépjárművezetője dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagytól pedig Hősies Helytállásért elismerést vehetett át.
Szabadnapos tűzoltók kezdték el oldani a tüzet
A két zalai tűzoltó szabadnapján Balatonfenyvesen tartózkodott, ahol füstöt észlelt. A helyszínre érve azt tapasztalták, hogy egy nyaraló tetőtere teljes terjedelmében ég, továbbá lángokban áll a hozzáépített műhely és garázs is. A tűz már a környező épületekre, melléképületekre, garázsokra és fatárolókra is átterjedt. A tűzoltók intézkedtek az érintett ingatlanok áramtalanításáról és a gáz elzárásáról. Ekkor már a hőhatástól elpattant tetőcserepek hullottak az udvarra, majd egy gázpalack is felrobbant. A zalai lánglovagok egy kerti slaggal igyekeztek megakadályozni a tűz továbbterjedését, valamint azt, hogy a lemezgarázs megolvadjon. Miközben folyamatosan hűtötték, a tűz- és robbanásveszélyes anyagokat kihordták a garázsból. Ekkor érkezett a helyszínre az első hivatásos tűzoltóegység, amelyet tájékoztattak az elvégzett feladatokról és a tűz terjedéséről. Segítettek sugarat szerelni és oltani, majd a megmaradt értékek mentésében is közreműködtek.