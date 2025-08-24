3 órája
Hétfőtől félpályás útlezárásra számíthat Nagykanizsán - előkészítik a nagy felújítást
Hétfőtől munkagépek lepik el a Tripammer Gyula utcát, de egyelőre nem az aszfaltozás kezdődik el. A város által korábban tervezett, de az államhoz került útfelújítás előkészítése zajlik: a Szabadics Zrt. a vízmű megbízásából megkezdi a vízvezeték teljes cseréjét.
Hétfőtől félpályás útlezárás lesz a Tripammer utcában
Fotó: zaol.hu
Hétfőtől három héten át félpályás útlezárásra kell számítani a Tripammer utcában, mindig azon a szakaszon, ahol épp dolgoznak. Az új vízvezetéket a mostani parkoló alatt vezetik el, a vasúti hídtól egészen a Vécsey utcáig. A temető melletti parkoló helyreállítása a munka végén megtörténik, de az útfelújításra még várni kell, ez utóbbi 2025 első felében kezdődhet legkorábban.