augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

31°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
50 ezres bukta

1 órája

Traktort ígért, de felszívódott – újabb átverés Zalában, a csalónak pedig nyoma veszett

Címkék#Rendrőrség#traktor#átverés

Ismét egy internetes csalás! Az áldozat majd' 50 ezer forintot bukott.

Zaol.hu

A férfi online hirdetésben figyelt fel egy kistraktorra, eleveníti fel az előzményeket a Zala vármegyei rendőrség Fb-oldala. A hirdető 48 ezer forint előleget kért, mivel – mint fogalmazott: – „sok az internetes csalás, és nem akar áldozattá válni”.

Pénz s traktor az ablakban? Ne dőljünk be!
Forrás: rendőrség

A gyanútlan férfi elutalta a kért összeget, majd elindult a megadott címre, ám amikor megérkezett, kiderült: ilyen cím valójában nem is létezik, a csaló pedig felszívódott, telefonon és interneten is elérhetetlenné vált. 

A rendőrség azt kéri, legyünk nagyon alaposak, ne dőljünk be az átveréseknek! A hatóság további jó tanácsai KiberPajzs oldalon elérhetők.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu