1 órája
Traktort ígért, de felszívódott – újabb átverés Zalában, a csalónak pedig nyoma veszett
Ismét egy internetes csalás! Az áldozat majd' 50 ezer forintot bukott.
A férfi online hirdetésben figyelt fel egy kistraktorra, eleveníti fel az előzményeket a Zala vármegyei rendőrség Fb-oldala. A hirdető 48 ezer forint előleget kért, mivel – mint fogalmazott: – „sok az internetes csalás, és nem akar áldozattá válni”.
A gyanútlan férfi elutalta a kért összeget, majd elindult a megadott címre, ám amikor megérkezett, kiderült: ilyen cím valójában nem is létezik, a csaló pedig felszívódott, telefonon és interneten is elérhetetlenné vált.
A rendőrség azt kéri, legyünk nagyon alaposak, ne dőljünk be az átveréseknek! A hatóság további jó tanácsai KiberPajzs oldalon elérhetők.